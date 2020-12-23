南投草屯太清宮廣場跨年 抽iPhone12、現金紅包

迎接2021，南投縣草屯鎮將在太清宮廣場辦理「沸騰草屯迎新跨年晚會」、仁愛鄉則在清境農場舉辦「清境星空原民風跨年」，從31日傍晚起除有歌舞、焰火秀等演出，草屯跨年還有摸彩將抽出iPhone12、現金紅包等大獎；而考量防疫，現場均會勸導要求民眾戴口罩入場，甚至進行實名制登記，降低群聚感染風險。

草屯太清宮董事長李進祥表示，民眾多認為太清宮是李氏家廟，其實不然，因宮內供奉主神太上老君，大家都能拜，為破除地方誤解，且明年是該宮50年宮慶，今年主動與公所合辦「沸騰草屯迎新跨年晚會」，盼拉近該宮、宗教與鄉親距離。

太清宮總幹事李政和則說，跨年當天除有搖滾樂團、長笛表演、三立紅人榜林琇琪、台灣雅典娜陳思雯等歌舞演出及5分鐘煙火秀，更準備iPhone12、50吋電視、Air Pods Pro藍芽耳機、腳踏車、3000至1000元不等的現金紅包等摸彩獎品。

而號稱「全台最高海拔跨年」的「清境星空原民風跨年」邀請蔡夢航、洛克及孟慶而等藝人、歌手或舞團從晚上6時30分起接力演出，現場也將與南投體育場跨年視訊連線跨年，並在跨進2021年後施放全程3分鐘的煙火秀，精采可期。

但在各地辦理跨年晚會前又爆出新冠肺炎本土病例，活動現場防疫也成焦點，對此，清境觀光協會理事長蔣政緯說，目前戶外活動非中央規定的八大場所，但現場仍會勸導要求參加跨年民眾戴口罩，出入口會提供備用口罩，並增設酒精消毒。