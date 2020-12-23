中市耶誕活動要求全程戴口罩 勸導不聽者裁罰

國內出現武漢肺炎確診個案，台中市政府今天表示，正在舉行的「台中好YA誕」活動，由於參觀者很多，配合防疫升級，要求參觀民眾全程戴口罩，如勸導不聽者將裁罰。

市府指出，「台中好YA誕」11日起到27日在柳川、綠川、舊台中火車站前廣場展出，開展以來好評不斷，每天吸引上萬人次參觀，因應國內22日出現一例本土病例，市府配合中央新規範升級防疫規格。

台中市新聞局表示，即使展場是戶外空間，但為全面落實防疫，市府除要求參觀民眾全程戴口罩，也加強現場廣播提醒及工作人員宣導頻率。

除要求全程戴口罩外，新聞局指出，即日起市集攤位將不再提供試吃，場內除補充水分外，全面禁止飲食；市府相關單位將加強巡檢，未戴口罩經勸導不聽者，可依違反傳染病防治法裁罰新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

此外，為降低群聚機會，新聞局表示，原本每半小時一場的柳川耶誕水舞燈光秀，將調整為每日下午6時至9時，每小時一場，並取消週五、六、日首場震撼版，防疫加嚴，為民眾健康安全把關。

市府提醒，民眾應注意個人衛生，戴口罩、勤洗手，保護自己，也保護他人，為利通知防疫相關訊息，請參加民眾攜帶手機並全程開機。