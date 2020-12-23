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台中外埔區土城路面改善工程 26日和27日施工
台中市議員李榮鴻爭取400萬元施作外埔區土城路，從上廍仔至土城廍子路口的路面改善工程，今天在現場開施工說明會，改善工程預計本月26日和27日動工。
今天的施工說明會，當地廍子里長陳再福、里民、李榮鴻服務處特助李文傑到場，由台中市建設局說明宣導，改善工程預計12月26到27日動工。
土城路行經台中市外埔區廍子、土城、馬鳴里，是連結外埔區、后里區重要聯絡道路，現況路面破損恐影響抓地力，易危及行車安全，市議員李榮鴻議員辦理會勘研擬改善辦法。
經廍子里長陳再福反映，李榮鴻今年6月3日召開過會勘，與相關單位研擬改善辦法，會後建議市府針對較差路段逐年逐次刨封，今天開說明會，市府本月底完成改善工程。
建設局表示，該工程經費約400萬元，施作長度約1650公尺，總面積約1萬3500平方公尺，預計12月26到27日開工，開工前會在入口處張貼告示牌，請民眾多留意，工程期間造成不便之處也請大家體諒。
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