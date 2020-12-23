聽新聞
test
0:00 / 0:00

不只豬連萊牛都拒 中市議會今通過修改食安條例提案

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展表示，他反對萊牛也反對萊豬。記者陳秋雲/攝影
台中市衛生局長曾梓展表示，他反對萊牛也反對萊豬。記者陳秋雲/攝影

國民黨團提案並發動33位議員連署「建請市府將牛肉納入台中食安自治條例「零檢出」規範」今送入市議會法規委員討論，藍綠激辯後最後通過「市府研議辦理」。市府衛生局長曾梓展說，食物越天然越好，他反對萊牛丶萊豬，針會通過事項，將修正規定內容，再辦理公聽會等法定程序。

民進黨議員施志昌昨在質詢時指出，市長盧秀燕應言行一致，既拒萊豬，乾脆把牛肉也纳入萊劑零檢出規範。國民黨團馬上附和，提案發動連署，包括國民黨議員、無黨議員連署，一超過半數33人即送議事組，今天在法規委員會討論。

台中市衛生局表示，3年來檢驗800多件市售牛肉，其中有16件含萊劑，都在0.01ppm標準之內。

民黨黨議員江肇國、黃守達強調，市府須依法辦理公聽會等程序，並邀請產業界等代表參加。另議員也指出，台中市目前沒有因萊劑受害的案例，對修法的必要性存疑。

衛生局長曾梓展指出，不管是萊牛還是萊豬他都反對，食物越天然越好。國民黨議員黃馨慧發聲說「所以官員要為百姓把關啊！」曾局長表示，萊劑的確有毒，萊豬就是毒豬，添加劑越少越好。

國民黨議員陳文政、楊正中指出，即使議會通過這項修法，仍可能成為「生煤管制條例 」的翻版，地方努力半天，中央馬上推翻。

法制局長李善植說，食安自治條例纳管牛肉，可能就像之前中央要求地方政府刪除萊劑零檢出的規定，但市府可以申請釋憲。

衛生局 萊劑 國民黨

延伸閱讀

中市府新購6000劑賽諾飛流感疫苗 市民均可衛生所打

護理之家遇惡夜火警怎麼辦？台中辦夜間模擬等4項把關

台中市立醫院終於要重啟 傳各大醫院均有意投入經營

榮獲6都第一、優等獎！他頂著獅子頭獻獎給盧秀燕

相關新聞

從早吃到晚 台中一日美食攻略

美食之都的台中，各式多元的料理應有盡有，從早到晚都能品嘗到在地不同的絕佳美味，吃得飽足又盡興，暖味也暖心！

台鐵號誌故障 彰化往台中各車次嚴重誤點最多要50分鐘

台鐵位於位在大肚溪以南的號誌站，今天上午7時40分許發生號誌故障，造成台鐵山線彰化站至台中站南下及北上車次都受影響，隨後...

台中外埔區土城路面改善工程 26日和27日施工

台中市議員李榮鴻爭取400萬元施作外埔區土城路，從上廍仔至土城廍子路口的路面改善工程，今天在現場開施工說明會，改善工程預...

不只豬連萊牛都拒 中市議會今通過修改食安條例提案

國民黨團提案並發動33位議員連署「建請市府將牛肉納入台中食安自治條例「零檢出」規範」今送入市議會法規委員討論，藍綠激辯後...

南投信義設置23公尺高耶誕樹 明晚1公里燈海隧道點亮

玉山腳下的信義鄉羅娜村，每年耶誕節的燈海是原民部落最耀眼的明珠，燈飾佈置比賽為聖誕節活動率先熱身，今年信義鄉公所還設置2...

麗寶樂園跨年和元旦演唱會 要求參加者全程戴口罩

麗寶樂園渡假區將在12月31日、2021年1月1日舉辦「台中麗寶跨年雙演唱會」，連續兩天舉辦雙演唱會、雙煙火秀，煙火將施...

活化中興莊 將規畫眷村故事館

興建於1950年的彰化中興莊眷村，是前國防部長高華柱的父親、抗日名將高芳先與舊屬定居之處，榮眷遷出後荒廢10多年，但屋舍...

竹山天梯 擬委外經營

「竹山天梯」是全國首座階梯式吊橋，全長136公尺、共208階，兩端落差達20公尺，橫跨縱深百米的太極峽谷，欣賞奇岩峭壁、...

中捷延遲通車求償 盧秀燕：北市府跑不掉

中捷列車故障，通車承諾跳票，台中市藍綠議員昨天都要求市府啟動求償。台中市政府法制局長李善植說，依採購法委託代辦的精神，北...

斷軸證實陸製 北捷：蘋果也用陸零件

台北市捷運局長張澤雄昨天到台中市議會專案報告，民進黨議員張耀中逼問連結器軸心哪國製造？張回應美國出品，議員質疑為何不敢講...

中市轟北捷 要求中捷全面檢查

台中捷運車廂被爆使用全台未用過的新型連結器，疑被當白老鼠，負責施工的台北捷運局局長張澤雄昨天率日、法廠商代表到台中市議會...

盧秀燕脫口說錯在相信履勘委員 一招5分鐘內化解危機

台中市議會臨時會今排定台中捷運綠線聯結器斷軸事件專案報告，台北市捷運工程局長張澤雄、機電處長蘇瑞文報告並備詢。民進黨市議...

熱門新聞

歡樂耶誕城取消臨時性集會 板橋人：不用塞車了

宜蘭「地王」蟬聯19年紅不讓 每坪地價超過149萬元

稱台北市容難看惹議 柯文哲：台灣要脫離吃到飽的水準

北市社宅遭爆一堆巨無霸陽台 都發局說話了

讚啦！台灣大豆打開日本市場 優良農民、廠商獲表揚

盧秀燕脫口說錯在相信履勘委員 一招5分鐘內化解危機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。