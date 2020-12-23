不只豬連萊牛都拒 中市議會今通過修改食安條例提案

國民黨團提案並發動33位議員連署「建請市府將牛肉納入台中食安自治條例「零檢出」規範」今送入市議會法規委員討論，藍綠激辯後最後通過「市府研議辦理」。市府衛生局長曾梓展說，食物越天然越好，他反對萊牛丶萊豬，針會通過事項，將修正規定內容，再辦理公聽會等法定程序。

民進黨議員施志昌昨在質詢時指出，市長盧秀燕應言行一致，既拒萊豬，乾脆把牛肉也纳入萊劑零檢出規範。國民黨團馬上附和，提案發動連署，包括國民黨議員、無黨議員連署，一超過半數33人即送議事組，今天在法規委員會討論。

台中市衛生局表示，3年來檢驗800多件市售牛肉，其中有16件含萊劑，都在0.01ppm標準之內。

民黨黨議員江肇國、黃守達強調，市府須依法辦理公聽會等程序，並邀請產業界等代表參加。另議員也指出，台中市目前沒有因萊劑受害的案例，對修法的必要性存疑。

衛生局長曾梓展指出，不管是萊牛還是萊豬他都反對，食物越天然越好。國民黨議員黃馨慧發聲說「所以官員要為百姓把關啊！」曾局長表示，萊劑的確有毒，萊豬就是毒豬，添加劑越少越好。

國民黨議員陳文政、楊正中指出，即使議會通過這項修法，仍可能成為「生煤管制條例 」的翻版，地方努力半天，中央馬上推翻。

法制局長李善植說，食安自治條例纳管牛肉，可能就像之前中央要求地方政府刪除萊劑零檢出的規定，但市府可以申請釋憲。