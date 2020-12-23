貨輪擱淺成打卡景點 海灘漲潮易受困

東海696貨輪擱淺在彰化伸港鄉外海，成為網美景點；不過海巡人員提醒，當地的什股海域屬危險水域，遇漲潮時會無退路，先前就曾發生打卡拍照民眾受困情形。

獅子山共和國籍「東海696號」貨輪去年10月從台中港出海後，因機械故障，在台中港外約1.5海浬處錨泊區拋錨檢修，後來又因米塔颱風襲台，海上風浪大，貨輪發生流錨往南漂流，擱淺在彰化縣伸港鄉外海。

船東曾嘗試利用漲潮時拖吊貨輪離開卻失敗，貨輪一直留在伸港鄉外海，意外成為民眾拍照打卡的熱點，在臉書以及Instagram可以看到有民眾利用退潮跑到距海岸線約2公里遠的貨輪拍照。

海巡署中部地區巡防局第四一岸巡大隊防潮門安檢所長廖偉清表示，自從貨輪成為民眾拍照打卡的熱點，有外縣市民眾來拍照打卡，卻發現海水漲潮已無退路，向海巡消防人員求救，也有民眾開車進入灘地，車子卻卡在泥裡動彈不得。

廖偉清指出，貨輪擱淺的位置屬於什股海域，已被彰化縣消防局列為危險水域，而什股海域地形特殊，部分地區外高內低，有人看見退潮時可以步行到外海，也有人開車沿採蚵車走的蚵道進入灘地，但等漲潮時才發現已無退路，受困海域。

廖偉清說，什股海域常傳出民眾受困意外，因此和彰化縣消防局合作，在週六、週日加派人手巡邏之外，消防局也在岸邊設告示牌，提醒民眾白天海水漲潮時間，呼籲民眾不要為了拍照打卡冒險進入海灘。