南投信義設置23公尺高耶誕樹 明晚1公里燈海隧道點亮

玉山腳下的信義鄉羅娜村，每年耶誕節的燈海是原民部落最耀眼的明珠，燈飾佈置比賽為聖誕節活動率先熱身，今年信義鄉公所還設置23公尺全國最高的耶誕樹，以及近1公里的燈海隧道，預計明晚耶誕夜正式點燈；耶誕節是信義鄉歷年來重大旅遊節慶活動之一，每年吸引上萬人前來朝聖布農之美。

羅娜村是南投縣信義鄉最大原住民部落，耶誕節也是布農族傳統的春節，每年都吸引許多民眾前來和布農族人一起過年，自12月17日羅娜村1至5鄰共同打造近1公里的爛漫燈海隧道，各鄰燈飾開始評比後，也揭開一連串耶誕節活動，包括古魯瑪哈巿集、部落景點漫遊及在地音樂展演、耶誕星光大道。

為使民眾感受羅娜耶誕晚會魅力，信義鄉公所規劃星光大道，讓遊客置身宇宙星空之中，並於花卉區展演花海，入口處並精心裝飾具文化特色的裝飾，耶誕夜晚會當點亮23公尺高的耶誕樹燈後，能讓遊客心中留下最璀璨精彩的羅娜之美。