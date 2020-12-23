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南投信義設置23公尺高耶誕樹 明晚1公里燈海隧道點亮
玉山腳下的信義鄉羅娜村，每年耶誕節的燈海是原民部落最耀眼的明珠，燈飾佈置比賽為聖誕節活動率先熱身，今年信義鄉公所還設置23公尺全國最高的耶誕樹，以及近1公里的燈海隧道，預計明晚耶誕夜正式點燈；耶誕節是信義鄉歷年來重大旅遊節慶活動之一，每年吸引上萬人前來朝聖布農之美。
羅娜村是南投縣信義鄉最大原住民部落，耶誕節也是布農族傳統的春節，每年都吸引許多民眾前來和布農族人一起過年，自12月17日羅娜村1至5鄰共同打造近1公里的爛漫燈海隧道，各鄰燈飾開始評比後，也揭開一連串耶誕節活動，包括古魯瑪哈巿集、部落景點漫遊及在地音樂展演、耶誕星光大道。
為使民眾感受羅娜耶誕晚會魅力，信義鄉公所規劃星光大道，讓遊客置身宇宙星空之中，並於花卉區展演花海，入口處並精心裝飾具文化特色的裝飾，耶誕夜晚會當點亮23公尺高的耶誕樹燈後，能讓遊客心中留下最璀璨精彩的羅娜之美。
信義鄉公所指出，明天耶誕夜點燈祈福儀式中，首先在耶誕樹下吟唱詩歌禮讚拉開活動序幕，緊接著在羅娜部落入口處點燈，隨著耀眼的煙火秀，各鄰街道燈飾也隨之點亮，讓整個羅娜成為光的部落由天主堂安排原鄉特色表演揭開序幕，也以傳統的獵槍祭和八部合音，祈求祖靈賜福，來年能平安豐收。現場還有聖誕老人分送糖果，以及不可或缺的烤大豬、麻糬、小米酒等，活動訊息可上信義鄉公所樂遊FB網站查詢： https://www.facebook.com/shini.trip/。
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