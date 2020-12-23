麗寶樂園跨年和元旦演唱會 要求參加者全程戴口罩

麗寶樂園渡假區將在12月31日、2021年1月1日舉辦「台中麗寶跨年雙演唱會」，連續兩天舉辦雙演唱會、雙煙火秀，煙火將施放近6000發，兩場長達10分鐘，預計湧入人潮，業者今天表示，晚會現場將設置告示牌宣導，參與跨年活動人員須全程配戴口罩；活動場域內空間用具都會事先清潔消毒，並提供洗手設備或75%酒精消毒雙手；有發燒人員或急性呼吸道感染症者請勿參加活動。

麗寶樂園的跨年夜和元旦活動都在戶外舉辦，原本要求參加者需保持安全距離就不用戴口罩，昨天國內再度出現新冠肺炎本土案例，衛福部長陳時中要求集會防疫再升級，跨年夜活動需全程戴口罩，麗寶樂園今早說明，也將要求到麗寶參加跨年和元旦活動民眾全程戴口罩。

麗寶跨年晚會由5566開場，吳卓源、陳芳語、LEO王等歌手輪番上陣，性感女神安心亞陪民眾倒數，頑童MJ116獨家壓軸，元旦則有五堅情、廖柏雅、艾薇、鄭可強、Gail、劉學甫、許維芳，還有壓軸的蕭敬騰，元旦首演就獻給台中麗寶。