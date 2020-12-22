盧秀燕脫口說錯在相信履勘委員 一招5分鐘內化解危機

台中市議會臨時會今排定台中捷運綠線聯結器斷軸事件專案報告，台北市捷運工程局長張澤雄、機電處長蘇瑞文報告並備詢。民進黨市議員江肇國追問市長盧秀燕知不知道自己錯在哪裡？盧秀燕脫口而出「錯在相信（交通部）履勘委員」但隨後又為自己不當發言多次道歉，她解釋，要感謝交通部給中捷安全營運許可、准許通車。5分鐘化解失言危機。

江肇國質詢風格犀利，他指出中捷聯結器斷軸事件，市長盧秀燕一直說要完全負責，既然要負責，知不知道自己錯在哪裡，江一再追問，盧秀燕脫口而出說「錯在相信履勘委員」此話一出，民進黨議員陳淑華、林德宇大罵離譜、這太扯了！

民進黨抨擊她甩鍋、卸責，盧秀燕隨後為自己不當發言致歉，賴佳微認為這不是失言，應是肺腑之言。綠營議員連珠砲批盧，差點引起軒然大波。

盧秀燕稍後自知發言不當，回應議員時馬上表示歉意，她說對11年來參與捷運興建的所有公務及伙伴同仁，市府都表示感謝，對於中捷暫時無法通車，市府會全力概括承受、全權負責，她也對於交通部、履勘委員准予中捷營運表示感謝，對於今天議會上的不當發言，她公開道歉，市府將儘速讓中捷安全通車，回應市民期待。

國民黨市議員李中則反批民進黨議員的邏輯很奇怪，硬要把捷運車廂聯結器軸心斷裂的責任扣在市長盧秀燕頭上，這就如同民眾去買一輛車，開車上路後發現傳動軸有怪聲，必須回廠檢修，這當然要追究車商的責任，難道要怪買車人嗎？而台中捷運綠線試營運前，確實也經過交通部的履勘並核准，核准時交通部長林佳龍熱鬧宣傳，斷軸事件發生後卻神隱，實在很奇怪。

市議員黃健豪也說，台中捷運綠線試營運前都經過交通部的初勘及履勘把關，台中市的角色是消費者，專家都認可可以試營運，中捷才上路，台中市政府該負的責任就是後續的營運及應變處理。