北捷局台中報告中捷故障原因 營運時間還須研商

中捷軸心斷裂引發各界關注，北市捷運局長張澤雄今上午率隊前往台中議會，針對中捷故障原因及改善方式進行說明，張澤雄表示，北捷局與廠商將負起責任，並持續支持台中市政府後續營運作業。大家關心的正式營運時程，還需與中市交通局及捷運公司研議。

張澤雄在台中議會中說明，中捷故障主因為錨固件箱體出現非預期的摩擦力，牽引裝置無法在垂直方向正確的運動導致應力集中，造成軸心斷裂。

針對第三方公正單位檢測，推測軸心熱處理不良造成疲勞強度不足，廠商表示，該機械性質對軸心的性能僅具很小影響，主要故障原因仍為錨固件相體出現非預期摩擦力。

為改善此問題，廠商提出優化工廠組裝及安裝流程標準化管理，經有限元素分析後，重新生產的軸心承受應力士平均分佈，不易產生應力集中情況。

另外，在疲勞拉伸測試、靜態拉伸測試、靜態壓縮測試、疲勞彎曲測試、疲勞測試等驗證，確保產品品質符合設計標準，預計明年2月9日完成疲勞測試，並運抵台中北屯機廠進行組裝完成。

至於何時上線測試及營運？北捷局表示，尚須與台中交通局及中捷公司研商後才能確認。

北捷局指出，針對廠商提出的電聯車永久式連結器牽引裝置軸心斷裂故障調查報告尚有疑義，已依台北市長柯文哲指示，邀請7位專家學者成立調查報告審查委員會，協助審查並已召開2次會議。

預計本周將前往台中北屯機廠進一步現場勘查，後續將協助調查報告審查委員會意見追蹤，並確認故障原因及改善方式可行，同時要求廠商完成並提出相關產品驗證證明，如產品設計分析、材料檢驗及測試驗證，確保所提改善方式有效並解決問題，讓中捷在安全無疑前提下進行營運測試。