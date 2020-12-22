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南投埔里福興溫泉區對外招商 台糖將釋出28區塊

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府與台糖合作開發「埔里福興溫泉區」，台糖配回28區塊共6.7公頃土地，明年將公開招商。圖／本報資料照
南投縣政府與台糖合作開發「埔里福興溫泉區」，台糖配回28區塊共6.7公頃土地，明年將公開招商。圖／本報資料照

南投縣政府為遷建廬山溫泉，與台糖公司合作在埔里鎮福興農場開發「福興溫泉區」，該園區公共設施已申報竣工，台糖將「以租代售」旅館區20區塊及商店服務區8區塊，總計6.7公頃土地，預計明年公開招商，以設定地上權方式釋出。

台糖公司指出，台糖與縣府合作遷建廬山溫泉，提供埔里交流道北側、投76線福興路上「福興農場」，總面積約55.6公頃做為重建基地，由縣府斥資33.億共同開發「福興溫泉區」，除配置完善公共設施空間，也設有旅館區及商店服務區。

而待該園區申報竣工，且完成驗收並點交土地後，台糖預計可配回旅館區6.3公頃（分20個區塊）及商店服務區0.4公頃（分8個區塊），總計共6.7公頃土地，後續將採「以租代售」方式辦理，預計明年公開招商以設定地上權方式釋出。

台糖表示，有鑑於該溫泉區已申報竣工，投76-1線聯外道路「福興南路」昨也通車，為助力溫泉區發展及招租作業，明年同步釋出位在埔里酒廠北側公誠路上約6.8公頃「埔里廠區」工業區土地，提供工業需求或發展觀光工廠等活化運用。

此外，明天也將在埔里酒廠舉辦「埔里福興溫泉區暨埔里廠土地招商說明會」，號召各界溫泉業者和觀光業者參與，徵詢彙集廠商需求和投資意向，進而催生優質溫泉產業聚落，活絡地方經濟，讓廬山溫泉在埔里重返「天下第一泉」榮耀。

南投縣政府與台糖合作開發「埔里福興溫泉區」，台糖配回28區塊共6.7公頃土地，明年將公開招商。圖／南投縣政府提供
南投縣政府與台糖合作開發「埔里福興溫泉區」，台糖配回28區塊共6.7公頃土地，明年將公開招商。圖／南投縣政府提供
南投縣政府與台糖合作開發「埔里福興溫泉區」，台糖配回28區塊共6.7公頃土地，明年將公開招商。圖／南投縣政府提供
南投縣政府與台糖合作開發「埔里福興溫泉區」，台糖配回28區塊共6.7公頃土地，明年將公開招商。圖／南投縣政府提供

溫泉 埔里 地上權

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