海瓜子簾蛤棲息地海砂驟減 中央地方共商解決法

台中大甲松柏漁港北堤棲息地海砂急遽減少，嚴重影響海瓜子簾蛤生長，中市議員吳敏濟今邀中央和地方相關單位會勘尋求解決法，台中市海資所表示將會持續監測，並考慮擴大增加鄰近棲地及放流量。

中市議員吳敏濟表示，早期一場工業廢水，讓海瓜子簾蛤瀕臨絕種，7年前他在議會提案要求復育，數年下來，海資所委託農委會水試所陸續復育放流1000多萬顆，成效良好，農民採捕量也增加一至兩成。

本月10日各單位到現場放流，發現海砂量明顯減少，吳敏濟擔心嚴重影響海瓜子簾蛤生長，今天邀集中央及地方相關單位會勘，共商解決之道，現場也實際測量礫石間隙海砂的高度，發現海砂高度不及常態一半，證明今年海砂量確實嚴重減少，希望農業局能統合中央及地方專家意見，儘速解決問題。

台中市海資所長吳建威表示，海瓜子簾蛤主要生長在潮間帶的礫石與砂土間，今年放流時現場發現松柏漁港北堤礫石灘的海砂明顯減少，可能因近兩年無颱風所致，因棲地環境改變非一朝一夕，未來將整合水試所及水利局相關單位意見，儘快恢復原本海瓜子簾蛤良好的棲息環境。

農委會水產試驗所研究員陳鴻議指出，未來水試所將持續監測海瓜子簾蛤數量，若海砂量仍不理想，將建議海資所增加鄰近如大安海域等放流地點，以及提高每年復育放流數量到1000萬顆。

水利局總工程司連昭榮表示，現場並無發現海岸線退縮情況，且礫石灘距離海岸線有段距離，高低落差又大，若以人工方式施作讓海砂流入，可能耗費極大成本，成效卻不大，雖然連續兩年無颱風入境，建議持續再觀察一年後的天候變化再做進一步規劃。