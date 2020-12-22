竹山天梯將委外經營 議會：設施要貼近遊客需求

竹山天梯是全國首座階梯式吊橋，但因為聯外道路中斷、設施毀損封園維修，如今整修完成，預計明年初重新營運，南投縣觀光處今天提案，因為竹山天梯地點偏遠，管理上需投入大量人力、物力，但公部門經營缺乏彈性活力，希望委外經營。縣議會原則同意，但議長何勝豐也提醒天梯設施不夠完善，希望縣府加強改善，方便年長者旅遊，才能吸引民眾旅遊。

竹山天梯是國內天梯始祖，全長136公尺，共有208階，兩端落差高達20公尺，橫跨縱深百米的太極峽谷，還可欣賞奇岩峭壁、瀑布奔流的峽谷景觀，南投縣府斥資2300萬元興建，2009年起開始收取入園通行費及停車費，一度吸引大量遊客參觀，為偏遠山區帶來豐富觀光收入。

隨著國內類似的天梯、高空步道越來越多，天梯遊客人潮也大幅滑落。加上今天通往天梯園區道路中斷，南投縣政府宣布封園整修，最近即將完工，重新開放。

南投縣觀光處表示，天梯風景區有青龍瀑布、飛來石、人面石等景點，附近還有八卦茶園、紫南宮和溪頭妖怪村、杉林溪森林遊樂區等帶狀觀光景點。

但是，天梯由縣府自行管理，但公部門在旅遊經營上，因為法令限制，缺乏彈性與活力，不容易重振天梯觀光，因此，希望委外經營管理，藉由參與的企業規畫活動或套裝旅遊形成，重現天梯旅遊熱潮。

縣議會原則同意，議長何勝豐認為，天梯地點較為偏遠，在旅遊設施規畫上更要貼近遊客需求，應增加無障礙設施、確保交通順暢，也要與周邊旅遊景點搭配，這方便縣府還要加強，天梯重新開放後，才能吸引遊客回流，帶動周邊的觀光商機。