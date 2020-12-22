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影／中捷車廂軸心斷裂 張擇雄:北捷及廠商會負起責任
台中捷運車廂發生軸心斷裂事件後停車試營運，台中市議會要求承攬工程的台北市捷運局來議會報告並備詢，台北市長柯文哲允諾後，今天早上台北市捷運局長張擇雄前往台中市議會報告。他首先代表北捷工程局為斷裂事件造成台中民眾的影響深感抱歉。他並強調，台北捷運工程局及廠商會為這次事件負起完全責任，並保證盡全力改變，確保安全無虞。
張擇雄指出，在第三方公證單位檢驗的結果，材料部份硬度低於規範值、疲勞強度低，推測應是鋼材在熱處理過程不當所致。但這樣的因素影響較小，主要還是因為組裝流程不適當，沒有按造標準作業程序所造成。對於台中捷運公司過程無法營運所造成的損失，北捷工程局將代位求償，要求廠商負起責任，盡速改善。
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