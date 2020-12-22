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醉蝦封鴨作法大公開！大葉大學餐館系教你做出健康美味

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
封鴨靠著慢燉的功夫讓全鴨入味爛熟。記者簡慧珍／攝影
封鴨靠著慢燉的功夫讓全鴨入味爛熟。記者簡慧珍／攝影

餐廳超商開賣年菜，醉蝦是不可或缺的佳餚，彰化縣大葉大學餐旅管理系助理教授張得峰，今天傳授兩道年菜─花青素醉翁鮮蝦、黑米酒麻油封鴨的作法，不但簡單易做高CP值，又上得了桌面。

大葉大學與埤頭鄉台灣華陀酒業有限公司產學合作，使用黑米研發黑米酒頭，因風味類似烘焙糙米，香氣較濃，餐旅管理系師生絞盡腦汁應用在餐點，除了調製調酒，也用在中式料理。

張得峰說，花青素醉翁鮮蝦、黑米酒麻油封鴨的共同元素是中藥材、黑米酒，中藥材可買現成人參雞藥包，也可自行調配當歸、川芎、青（黃）杞、紅棗、枸杞和參鬚，當歸與川芎、參鬚都少量，先煮中藥汁，蝦另外汆燙燙熟，冷卻後泡中藥汁，放入冰箱一晚上，翌日午餐或晚餐即可食用。

黑米酒麻油封鴨的全鴨先汆燙去腥，黑米酒浸泡，放入沙鍋連同醉蝦一樣的中藥材、老薑200公克、麻油1/2杯，火文燜煮2.5小時，整隻鴨燜到爛熟，開飯時整鍋上桌，掀蓋香氣濃郁但酒味已淡；張得峰說，如果餐後要開車，就不建議喝太多湯。

大葉大學烘焙暨飲料調製學士學位學程與台灣華陀酒業公司，合辦020華陀大葉盃校際調酒比賽。第一名大二學生陳指微說，黑米酒頭香氣較濃，她和老師試了6種配方，薄荷、巧克力醬都不搭，試到後來用蔓越莓汁、柑橘汁、檸檬汁，較能搭配黑米酒頭。

陳指微就讀高中餐飲科想學調酒，課程沒開成，到大葉大學餐旅管理系選修調酒，練了3個月以上，得到校內調酒比賽冠軍；她說，練習調酒一直是她的夢想，這次贏得校內傳統調酒比賽第一名，至於花式調酒最好從高中開始練，她願意學習但可能無法像傳統調酒一樣上手。

大葉大學校長梁卓中表示，大葉大學秉持「師徒傳承、產學攜手、國際接軌、成就好業」四大治學方向，老師帶領學生參與產學合作，透過學校的研發能量輔導產業升級，台灣華陀酒業黑米酒系列產品就是在地公司、在地大學、在地原料合作，開創農產品附加價值的最佳例證。

台灣華陀酒業公司總經理謝四卿說，黑米含有白米的澱粉、脂質、蛋白質，還具有豐富的維生素C、D、花青素，及高含量的微量元素鉀、鈣、鎂、磷，公司今年研發酒精濃度34％的新產品黑米酒頭，混合益全香米米酒，風味獨特，希望和大葉合作推廣應用。

觀光餐旅學院院長李世傑強調，大葉大學和台灣華陀酒業公司產學合作，運用生科技術釀造黑米酒頭，再搭配上烘焙學程、餐旅系學生的創意，讓傳統飲食變得既現代又時尚。

聯合報提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒

醉蝦是常見的年菜料理。記者簡慧珍／攝影
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大葉大學 中藥 年菜

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