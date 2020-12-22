中市府主管屢爆緋聞 盧秀燕要求首長參加性平課程

台中市政府一級主管中連續兩人因爆出緋聞而去職，台中市長盧秀燕今天在市政會議中指示，首長都要參加性平課程，且要以身作則，如果違反即加以懲處，或者沒有辦法留任。

台中市社會局長彭懷真上午在市政會議中進行「建構性別友善城市」專案報告，由於繼前副秘書長朱康震被爆料劈腿多女而請辭後，前台中市勞工局長吳威志日前又被爆出桃色糾紛而請辭獲准，盧秀燕在聽完報告後，意有所指要求所有市府首長及重要主管都要參加性平課程。

盧秀燕指出，她是六都唯一的女性市長，顯示台灣在性別平等方面，還有很大空間要繼續努力，台中市大大小小委員會有200多個，從她上任至今，性別平等比例很低，應該是六都最後一名，因有任期制，去年到今年都沒辦法調整，希望利用任期屆滿後展開性別平等的努力，各局處都要去審視性平原則。

盧秀燕強調，今年開始特別推動性平不只是基層要努力，尤其首長更要注意，要求首長都要參加性平課程，並由人事處及研考會列為重要考評事項。市府重要的主管要以身作則，注重觀感，如果違反即加以懲處，或者沒辦法留任，公務人員要作表率，落實性平。

盧秀燕並指出，性平也要落實在生活中，公共建築物男女公廁的比例規定是1比3，但台中市要調整為1比4，同時蹲式或坐式廁所也要調整，蹲式及坐式都要設置，讓民眾使用時有所選擇。