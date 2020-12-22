日月潭興起吃魚虎餐 名廚：美味但貨源有限

日月潭外來入侵魚種魚虎，對日月潭水域生態的破壞，在地方要求下南投縣政府與日月潭漁會及清華大學合作持續生態防治，控制魚虎族群數量，表示至目前為止，以電氣方式已移除超過上萬尾魚虎魚苗，而民間興起一股吃魚虎的熱潮，不少漁民店家反映「魚虎很難釣，食客想吃一定要預訂，避免敗興而歸」。

南投縣農業處表示，近年來，魚虎除會咬食本土及經濟魚種外，也出現破壞當地箱網的情形，造成漁民經濟損失；基於魚虎魚苗在幼苗期，會有聚集成球覓食的現象，所以南投縣政府與國立清華大學不約而同採用電器法進行移除，然而在進入冬季後，魚虎大幅減少，所以縣府與清華大學就思考如何將魚虎充分利用，為當地形塑一個觀光特色。

縣府與清華大學進行生態防治的同時，特別商請日月潭阿豐師餐廳及北部知名廚師，進行一場魚虎及鱸鰻創意料理開發，昨晚並邀請日月潭漁會及漁民品嘗，隨一道道佳餚陸續上桌，品嘗過的鄉親都有不錯的評價，搭配南投縣農特產品研發出別出心裁的料理，更有別於以往傳統料理，讓人驚豔。

農業處並說，品嘗活動不是在推廣魚虎料理，而是提供給捕獲魚虎的漁民們，一種移除後的利用方式，且目前漁民反映魚虎的數量不如想像般多，縣府也持續防治控制，所以呼籲大家來追魚虎美食時，抱著隨緣的心態，真的不希望因為需求造成供給，失去了防治的初衷。