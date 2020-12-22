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集集環鎮巴士兩路線免費上路 並開辦假日巴士預約
南投縣集集鎮環鎮巴士分成兩路線上路並開辦假日巴士，全部免費搭乘由集集火車站發車，而每周六、日行駛的假日巴士更採電話預約制，沿路可達集集特技村、軍史公園、特生中心、大樟樹、集元果、武昌宮、本草自然、集集攔河堰等景點。
鎮長陳紀衡指出，目前即以環鎮巴士形式每日行駛，周一至周五不僅做為當地學生、民眾通勤之用，更讓外地遊客輕鬆暢遊集集火車站、明新書院、特有生物保育中心等景點，甚至於早、晚兩個班次安排有前往中寮鄉公所路線，讓兩個鄉鎮交通藉此連結，提供民眾通勤或觀光旅遊之用。
環鎮巴士新時刻表調整後，環鎮路線1每周一至周五早上8點、11點45分由集集火車站繞行全鎮共22個站，路線2則是早晚9點、15點發車，同樣由集集火車站發車，終點抵達中寮鄉公所。
假日巴士採電話預約制，每周六、日行駛，從集集火車站、大型車停車場出發，服務時間從上午8時到中午12時，下午從13時到17時，繞行鎮內各重要景點，請乘車前3日向市場管所預約，告知姓名、電話、乘車時間、用途、起迄點及人數，電話0492762034分機198。
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