集集環鎮巴士兩路線免費上路 並開辦假日巴士預約

南投縣集集鎮環鎮巴士分成兩路線上路並開辦假日巴士，全部免費搭乘由集集火車站發車，而每周六、日行駛的假日巴士更採電話預約制，沿路可達集集特技村、軍史公園、特生中心、大樟樹、集元果、武昌宮、本草自然、集集攔河堰等景點。

鎮長陳紀衡指出，目前即以環鎮巴士形式每日行駛，周一至周五不僅做為當地學生、民眾通勤之用，更讓外地遊客輕鬆暢遊集集火車站、明新書院、特有生物保育中心等景點，甚至於早、晚兩個班次安排有前往中寮鄉公所路線，讓兩個鄉鎮交通藉此連結，提供民眾通勤或觀光旅遊之用。

環鎮巴士新時刻表調整後，環鎮路線1每周一至周五早上8點、11點45分由集集火車站繞行全鎮共22個站，路線2則是早晚9點、15點發車，同樣由集集火車站發車，終點抵達中寮鄉公所。