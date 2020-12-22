北捷局長赴中市議會說明中捷斷軸 向市民致歉

台北市政府捷運工程局長張澤雄今天列席台中市議會，以簡報說明台中捷運綠線列車軸心斷裂事故，因故障事件對台中市民造成的影響，他代表台北市捷運工程局表示抱歉。

張澤雄列席台中市議會官員席，並到報告台以簡報說明中捷斷軸事故。張澤雄表示，他代表台北市政府捷運工程局，對此故障事件影響台中市民表示抱歉，並保證北捷局及廠商對本事件會負起責任，盡全力改善及確保安全無虞，將持續支持台中市政府後續營運作業。

台北市政府受委託代建的台中捷運綠線，因列車連結器軸心故障導致通車延期，台中市議會今天進行臨時會，討論台中捷運綠線聯結器斷軸檢測資料及行車安全檢討專案報告。

張澤雄率機電系統工程處長蘇瑞文等團隊人員列位官員席說明斷軸事件。張澤雄以簡報說明，機電工程履約、聯結器故障發生、廠商故障調查報告摘要、故障瑕疵品履歷流程、調查報告審查委員會辦理情形，以及捷運局目前採取作為。

台中捷運綠線11月16日試營運，11月21日出現列車連結器軸心斷裂，11月22日全面停駛，11月29日再發現第2根斷軸。北捷局先後提出二次報告，均因未能解釋安全疑慮被台中市長盧秀燕退回，12月14日盧秀燕宣布12月19日通車日期延期並鞠躬道歉。