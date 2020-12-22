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護理之家醫師當了8年耶誕老公公 退休前再次與長輩同樂
每年耶誕節前夕，豐原醫院附設護理之家都會舉辦耶誕節慶祝活動，讓長者體驗西洋節慶，即將在明年1月退休的新陳代謝科醫師林正修，將在退休前扮演最後一次耶誕老公公，與長者同歡。
護理之家護理師說，8年前要辦耶誕活動，護理長想找人扮演耶誕老公公，恰巧林正修醫師進來看長輩們，詢問林醫師意見，沒想到林醫師一口答應，一當就當了8年之久。
豐原醫院新陳代謝科醫師林正修表示，記得第一次扮耶誕老公公，長輩們還認不出來，但看見他們開心的慶祝耶誕活動，自己也很開心，自己去年也借了耶誕老公公裝回去娛樂一下失智的媽媽。
高齡91歲的媽媽今年因病離世，在媽媽離世前自己能仿效周朝老萊子變裝耶誕老公公的樣子讓媽媽開心，即使今年看著照片回憶媽媽，照片中的媽媽笑得很開心也備感欣慰。
林正修自1988年4月28日到醫院新陳代謝科任職已服務32年，期間積極協助糖尿病患者血糖控制，不論是門診或是病房患者，幾乎全年無休隨call隨到，每年耶誕節前夕變裝耶誕老公公，萬聖節活動也會與長者同樂，每位長輩看到他都笑嘻嘻。
林正修說，自己將於明年1月16日要退休，仍會在醫院繼續支援門診，未來護理之家如果需要他擔任耶誕老公公，只要時間上能配合，還是會回來和長者們同樂。
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