中市府與慈濟簽備忘錄 共建關懷合作機制

台中市長盧秀燕今天代表與慈濟基金會簽署合作備忘錄時指出，政府的人力、物力有限，但民力無窮，簽署備忘錄後，象徵將慈濟的力量正式引進市府，讓彼此合作更緊密。

台中市政府上午與財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會簽署合作備忘錄，由盧秀燕與慈濟基金會執行長顏博文共同簽署，宣示雙方持續推展慈善關懷及防災合作機制，並促進生態環保及公益人文推廣，共築台中成為宜居城市。

盧秀燕表示，政府人力及物力有限，但「民力無窮」，慈濟基金會成立以來長期受社會肯定，不僅每年協助多項公益活動，防疫期間也全力配合市府政策，目前台中市仍有2000多人居家檢疫中，慈濟捐贈居家檢疫關懷包中的餅乾、雜糧及心靈書籍，陪伴度過檢疫期，台中市民深有感受。

盧秀燕指出，她上任以來承諾任內簽署的備忘錄、契約一定公開，今日與慈濟簽署備忘錄，象徵把慈濟的力量正式引進市府，讓彼此合作更緊密、更有效率，備忘錄內容也將在市府網站上公開，落實「陽光、空氣、水」施政理念。

顏博文則說，慈濟以民間力量支援政府，此備忘錄聚焦慈善關懷、防災教育、生態保育，以及慈濟的強項「環保」，藉由簽署備忘錄可更精準掌握需要協助的項目；另他看到近期媒體公布的民調顯示台中市民「光榮感」六都第一，慈濟團隊很高興能有機會與台中市合作。