性平不是掛在嘴巴上 盧秀燕：首長違反性平重可丟官

台中市長盧秀燕今在市政會議指出，要求所有的局處首長、主管都必須參加性平課程，她強調，性平不是掛在嘴巴，必須落實，如果違反性平規定的，最嚴重將不留用。因市府今年傳出兩位首長遭爆感情事件，盧秀燕市長的談話頗嚴肅。另她指出，台中市府修改建築技術管理規則，把公廁男女比調到全國最高的1比4，符合女性需求。

台中市政府今早舉行市政會議，社會局長彭懷真專案報告「建構性別友善城市」盧秀燕一字一句放慢速度，一字一句強調，如果首長主管違反性平規定，將予懲處甚至不留任，市府必須為民表率，尊重女性、尊重別人。

盧秀燕並指出，她上任時發現，台中市大大小小200多個委員會，女性擔任主委的比例應該是全國最低，她要求各局處審視各委員會是否達到性別平等，並視任期情況調整。

她強調，性別平等不是只有基層要注意，尤其首長更要注意。市府要求首長主管都要參加性平課程，列為人事處研考會重要的考核，建立性平觀念。

台中市建築技術管理規則把女廁比例從1比3調到1比4，目前是全國最高，她表示，公共建築都要符合規範，市府也會利用陽光公廁計畫去調整。