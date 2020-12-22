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斷裂連結器軸心是新產品 軌道界質疑中捷成白老鼠？

聯合報 / 記者侯俐安洪敬浤
照片紅框處是車廂間的永久連結器軸心斷裂，連結器屬於全新的設計產品，也讓軌道業界質疑中捷成為「白老鼠」。圖／中捷提供
照片紅框處是車廂間的永久連結器軸心斷裂，連結器屬於全新的設計產品，也讓軌道業界質疑中捷成為「白老鼠」。圖／中捷提供

國內軌道史上發生首次連結器軸心斷裂事件，導致才試營運六天的中捷被迫中斷營運至今，本報調查，車廂連結器川崎雖使用美國西屋制動（Wabtec），採用形式卻與過去連結器截然不同，屬於全新的設計產品，也讓軌道界質疑中捷成為「白老鼠」。

針對台中捷運「斷軸」事件，台北市副市長彭振聲昨天舉行記者會，北捷局、日商川崎重工、法商阿爾斯通等都會出席，彭振聲強調聯合承攬業者都是國際大廠，北捷更從沒發生軸心斷裂問題，希望安裝後不會再有瑕疵。北捷局與川崎也表示，軸心將改由法國製造，最快明年2月9日完成組裝。

不過，根據本報調查，Webtec雖是國際大廠，過去國內捷運路線，車輛連結器也曾使用美國Ｗebtec產品，但Ｗebtec既有產品，達不到台中捷運技術規範要求，所以Webtec必須重新設計連結器以符合規範。由於台中捷運所使用連結器，是全新設計的新產品，在別的專案並無實績，也讓中捷成為全新產品的白老鼠。

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