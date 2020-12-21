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影／豐原下雪了？ 聖誕樹點燈人造雪飄落驚喜浪漫

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原國小前，今晚聖誕樹點燈，有人造雪。記者游振昇/攝影
台中市豐原國小前，今晚聖誕樹點燈，有人造雪。記者游振昇/攝影

豐原下雪了！台中市豐原國小前今晚的聖誕樹主燈點燈活動亮麗登場，聖誕樹最上方噴下片片的人造雪，數百名民眾驚喜看到說很浪漫。

今晚的聖誕樹點燈活動在豐原國小前面舉辦，由台中市繁榮葫蘆墩促進會和台中市議員陳清龍服務處舉辦，台中市副市長令狐榮達也到場主持點燈儀式，他說水岸花都這一場聖誕樹點燈活動，就是跨年和元宵節的暖身活動，很熱鬧，也不輸給台中市的綠川柳川聖誕燈區。

台中市議員陳清龍也預告 ，元宵節將在豐原葫蘆墩公園第4和第5區安排燈區。

今晚的點燈活動吸引數百民眾齊聚，先聽豐原地區各級學校的合唱團演唱，晚上8點30分左右進行點燈儀式， 點燈後聖誕樹頂端開始飄下片片的人造雪，民眾看到說很驚喜，忙著拿手機相機捕捉豐原地區難得看到的下雪景象。

台中市豐原國小前，今晚聖誕樹點燈，有人造雪。記者游振昇/攝影
台中市豐原國小前，今晚聖誕樹點燈，有人造雪。記者游振昇/攝影
台中市豐原國小前，今晚聖誕樹點燈，有人造雪。記者游振昇/攝影
台中市豐原國小前，今晚聖誕樹點燈，有人造雪。記者游振昇/攝影

台中市 元宵節

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