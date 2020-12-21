影／豐原下雪了？ 聖誕樹點燈人造雪飄落驚喜浪漫

豐原下雪了！台中市豐原國小前今晚的聖誕樹主燈點燈活動亮麗登場，聖誕樹最上方噴下片片的人造雪，數百名民眾驚喜看到說很浪漫。

今晚的聖誕樹點燈活動在豐原國小前面舉辦，由台中市繁榮葫蘆墩促進會和台中市議員陳清龍服務處舉辦，台中市副市長令狐榮達也到場主持點燈儀式，他說水岸花都這一場聖誕樹點燈活動，就是跨年和元宵節的暖身活動，很熱鬧，也不輸給台中市的綠川柳川聖誕燈區。

台中市議員陳清龍也預告 ，元宵節將在豐原葫蘆墩公園第4和第5區安排燈區。