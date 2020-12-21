從山看到海 立委黃秀芳邀環保署官員現勘廢棄物清理

彰化縣員林市阿寶坑日前發生大火，且悶燒多日，讓緊鄰的芬園鄉民深受空汙危害，立委黃秀芳向環保署爭取補助辦理相關設施 ，今天更邀請環保署環境督察總隊長李健育到阿寶坑垃圾掩埋場現勘目前改善情形，李健育建議該場應做好整體整頓及落實管理，並確保不再復燃，讓已掩埋垃圾穩定。

黃秀芳說，阿寶坑大火發生以後，只有從根本解決，才能讓掩埋場不再發生悶燒，她即向環保署爭取補助阿寶坑衛生掩埋場約200萬元經費，進行「場區整理整頓」、「沼氣管埋設」、「消防灑水系統」及「場區監控系統」等相關設施改善。

黃秀芳今天邀請環保署環境督察總隊長李健育到現場會勘，到場還有立委陳素月、議員莊陞漢、芬園鄉長林世明等，黃秀芳表示，由於該場有部分空間為「臨時性」存放設施， 即要求環保署應與地方研議長治久安的作法，徹底解決問題，並共同研商未來彰化縣垃圾掩埋場總體營運管理的方式，讓居住在掩埋場周邊鄉親有一個健康安全的生活環境。

此外，西濱快速道路（臺61線）與臺17線間的大肚溪（烏溪）出海口高灘地上，在2005年被民眾發現遭非法棄置大量的爐碴與集塵灰，可能汙染大肚溪口野生動物保護區濕地生態，經縣府及各級民代爭取，獲中央補助2300萬元，並企業協助下，今年8月中旬清除工程標案開工，經4個月的密集清除，在本月11日完成現場4275公噸集塵灰與爐碴的移除，並在12月18日完成復原，可逐步恢復環境原貌與水域生態。