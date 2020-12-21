筊杯黏神案桌裙 彰化縣埔心武聖宮信徒稱奇

彰化縣埔心鄉財團法人武聖宮昨天下午舉辦擲筊選拔值年爐主、頭家，一個筊杯彈起黏在神案桌裙，另一個打轉後貼在拜墊下方，信徒嘖嘖稱奇，黏在神案桌裙的神筊今天上午10點多掉落，相關畫面已經由通訊軟體在信徒之間傳播開來，都認為很「神」。

武聖宮主祀關聖帝君，位在埔心鄉東門村，東門村人口數約4320人，占全鄉3萬4730人的12.44%，是埔心最大村，武聖宮每次舉辦宗教活動都相當盛大。本（12）月18日、19日、20日庚子年三天法會，昨（20）日下午4點多在武聖宮旁的香山庵舉辦擲筊選拔值年爐主和頭家，一個筊杯忽然彈起黏在神案桌裙，另一個打轉，信徒緊盯著打轉的筊杯，最後貼在神桌下的拜墊下方。

監杯的武聖宮常務監事張家瑋通報董事會，由副董事長謝榮治交代執事人員匡圍筊杯，避免信徒靠近，但前往觀看和拍照的信眾絡繹不絕。執事人員到武聖宮取另一付筊杯，繼續選拔爐主和頭家。昨天晚上到今天清晨東北季風狂吹，黏在神案桌裙的神筊都不掉落，信眾嘖嘖稱奇，直到上午10點多神筊才自動掉落。

擲筊最多7杯的有兩人，但他們自認身體不適，恐無法勝任，願意禮讓，武聖宮請得到4個聖杯的四名頭家遞補擲筊，黃姓頭家擲得3個聖杯，連同原來的4個聖杯，總數仍是7個聖杯，獲選為武聖宮辛丑年爐主。

財團法人武聖宮成立慈善基金會，每年頒發獎助學金給鄉內1所國中、7所國小的優秀學子；常務監事張家瑋今天表示，武聖宮及香山庵的事務都必須經過神明許可，例如先前聖示換用環保金爐，無名氏捐款230萬元贊助，結果以227萬元決標，神明也聖示啟用電子鞭炮降低汙染，今年法會又聖示要戴口罩，信徒都很信服，認為這是神明靈感。