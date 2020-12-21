台中豐原翁社里活動中心今開工 預計明年底完工

台中市豐原區公所今天舉行翁社里活動中心新建工程動土開工典禮，工程經費1978萬元，規劃地上3層建築物，設立服務中心及活動教室，滿足居民多元需求，預計明年底完工。

台中市政府民政局長吳世瑋表示，市府將持續活化當地設施，提供市民多元且優質的休憩空間；他說翁社里內多處可見清代官宅建築及日據時代洗石子建築特色的古厝，是充滿文化建築氣息的聚落，但長期以來欠缺可供里民活動的合法空間，市府重視豐原區活動中心需求，在立委江啟臣、在地議員及歷任里長合作推動下，順利覓得現址開工，完成居民期待；另外，豐原區民生、陽明、東勢等三里聯合活動中心也將於明年度開工。

吳世瑋說明，豐原區為合併前的縣治中心，市府除投入硬體建設外，並推動各項老人預防及照顧政策，如恢復老人健保補助、讓長輩行得方便的「雙十公車優惠政策」、及明年將提高敬老愛心卡搭計程車折扣額度，由現行50元提高至85元，全力照顧市民生活。