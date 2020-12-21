中捷何時通車？ 捷運綠線故障委員會說了算

台中捷運列車半永久性連結器兩支軸心斷裂，使得中捷試營運6天喊卡。北捷局今天在台北與日商川崎重工、法商阿爾斯通及台灣中鼎聯合記者會，提到安裝後2月9日配合中捷測試時程，實際上線營運還要再協調。至於求償的部分，等正式營運後，由中市府提出求項目與金額，北捷代位求償。中市府表示，捷運綠線故障委員會本周第一次開會，未來改善時程、通車日期，委員會說了算！

有關捷運綠線通車時間，台中市政府指出，川崎重工先前提出的改善期程比較樂觀，市府已聘國內機械、材料、軌道等領域的專家學者組成「捷運綠線故障委員會」，為捷運綠線安全嚴格把關，預計最快本週可召開第一次會議，未來廠商提出的故障原因及改善方案、期程等，都必須經過委員會審核通過，並由原廠進行改善確保安全無虞後，市府才會討論通車時間。

台中市政府對北捷記者會內容表示尊重，並強調，從台中捷運綠線第17列車11月21日發生連結器軸心斷裂事件至今，中市府一貫秉持最高原則「唯有安全，才能通車」，除了多次召集會議研商，並要求北捷局和車輛原廠川崎重工擴大檢測，也二次退回相關報告，未來將持續與台中捷運公司共同督促北捷局與川崎重工務實提出解決方案。

川崎指出，列車連結器因軸心疲勞造成斷裂，新軸心已改用法國廠新製，1月間送來台灣更新。另北捷局長張澤雄與廠商代表明天來中市議會報告。