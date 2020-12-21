行道樹大花紫薇得「煤煙病」 彰化市採生物防治甩黑油

彰化市平和國小及彰安國中前的行道樹大花紫薇，日前因感染「煤煙病」出現「滴黑油」的現象，讓學童、家長及附近民眾相當困擾，由於「煤煙病」主要為蚧殼蟲或蚜蟲的蟲害造成，彰化市公所為避免噴灑農藥影響人體健康，特別採用無毒的微生物防治法，「滴黑油」已大為改善。

市公所指出，此次大花紫薇行道樹感染病蟲害，是由彰安國中及平和國小代表在彰化市擴大市政聯繫會報上反應，市長林世賢立即指示農業課長蔡翠蓉查明原因及妥善處理。農業課委託專家現勘後，發現是紫薇絨蚧和紫薇長斑蚜危害，大量繁殖的小蟲分泌蜜露誘發病菌，使葉面布滿黑色黴層，嚴重時不但會「滴黑油」，更會阻礙光合作用，導致植株生長衰弱提早落葉。

市公所請教玉心農法創辦人孫匯鑫，認為一般防治煤煙病的方法是大幅修剪，並噴灑清潔劑或殺菌劑，但容易弱化行道樹的生長勢，並影響人體健康，因此建議公所採微生物防治法，以大自然的力量使植物恢復健康。

清潔隊隨即派員將孫匯鑫提供的共生菌液稀釋200倍後，噴灑於染病的植株及周遭座椅、地面上，兩天後葉片上的蚜蟲輕碰即掉落，黏滑的黑油也逐漸分解，第二次噴灑後，加上下了幾天及時雨，「滴黑油」情況已大為改善。