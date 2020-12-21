台中大埔殯儀館農路狹窄曾有靈車掉入田 明年2月拓寬

台中市大甲區大埔農路是大甲殯儀館主要聯外道路之一，寬度只有3.8公尺到4.2公尺，喪葬隊伍會車困難，也曾在會車時，靈車掉入農田，台中市議員吳敏濟提案爭取拓寬，市府近日陸續完成土地徵收及工程招標，總經費3480萬元，吳敏濟今邀集辦理施工說明會，拓寬工程預計明年2月初動工，工期約4個月。

吳敏濟指出，大甲殯儀館業務量大，大埔農路是殯儀館主要聯外道路之一，道路狹窄車流量多，每逢吉日殯葬隊伍眾多，會車困難，經常大塞車，還曾發生靈車掉入農田；他6年前提案爭取拓寬為8公尺，市府也編列預算，但部分地主認為徵收價格過低，多次公聽會後徵收作業無法進行，預算保留數年，直到去年要求地政局重新估價後提高地價後，本月14日終於完成所有徵收作業。

中市府新建工程處長葉雙福表示，此案議員和市府努力多年，終於定案也感謝各界的幫忙，此次徵收的農地經內政部審議通過已變更為交通用地；大甲區公所區長顏金源表示，拓寬工程近日已經發包，從原本3.8公尺到4.2公尺拓寬為8公尺，總長577公尺，工程經費1624萬元，工期約4個月，預計明年2月初動工。

大甲殯儀館長張耀文指出，大甲館是海線主要的殯儀館，服務範圍從北邊的苑裡，到南邊的彰化，去年的火化數量3440具，平均一天9.4具，旺日一天可達30具，禮廳最多使用量也達到15間，往來的殯葬隊伍非常多，大埔農路拓寬後可以大幅疏解車流。