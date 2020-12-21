本土豆漿非基因且有履歷 台中市學童搶先喝

台中市農業局輔導農民將二期稻作轉作非基改大豆，今年契作大豆11月底開始採收，總產量約105公噸，市府與農會合作開發成新產品「Beango產銷履歷豆奶」，優先提供台中學校訂購，讓學童可吃得安心又健康。

不只有萊豬進口，台灣每年也進口約800萬公噸大豆；台中市為維護學童食安，由農業局持續推動非基因改造大豆契作計畫，以契約收購方式。

農業局長蔡精強表示，市府輔導農民二期作轉作非基改大豆，除能活化農地，也可解決公糧不再收購再生稻衍生的問題。

今年非基改大豆契作面積約42公頃，預估總產量約105公噸，市府補助種子、農藥及肥料等資材降低生產成本，並輔導農民申請產銷履歷驗證，以確保採大豆品質。

農業局、市農會、台中市中都農業生產合作社、大甲農業生產合作社共同推出「Beango產銷履歷豆奶」，今舉辦記者會，新品種豆奶使用在地國產優質大豆製作豆漿，生產過程通過產銷履歷驗證，每瓶170毫升，每箱24入，目前先提供台中校園訂購，即日起至明年1月底優惠290元買一箱送一箱，售完為止，未來「Beango產銷履歷豆奶」也會在台中市農會官網上架。