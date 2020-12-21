影／投76-1線通車 國六下埔里交流道直達福興溫泉

南投縣埔里鎮福興溫泉區已申報竣工、完成初驗，距廬山溫泉遷建又邁進一大步，縣府為疏解進溫泉區人車，去年動工新闢聯外道路投76-1線「福興南路」，今通車，遊客下國六埔里交流道能直達溫泉區，居民往返市區則不受外來車流影響。

縣府指出，廬山溫泉10多年前受辛樂克、莫拉克等颱風侵襲受重創，還面臨地層滑動威脅，只能遷建，為安置當地業者，斥資32.6億元徵收土地開發埔里福興溫泉區，相關基礎設施在今年4月完竣，已完成初驗，現進行跨局處共同驗收。

而福興溫泉區歷經3年多時間，將溫泉井開鑿、園區旅館、泡湯區、遊客中心、農特產中心、壘球場等公共工程全數完成，待各溫泉業者進駐興建飯店、會館或餐廳後，未來可望湧進大量泡湯人潮及旅遊車流。

但因福興溫泉區對外交通主要依賴投76線，從外地走國道6號下埔里交流道後，須行經台21線、鄉道投75、76線等，行車時間延長而降低遊憩品質，龐大車流也恐影響居民生活，為此新闢投76-1線，去年8月動工，今天正式開放通車。

南投縣長林明溱、立委許淑華、公路總局二工處副處長傅立祥等人今出席投76-1線通車典禮，林表示，為疏解泡湯住宿車流，積極向中央爭取經費，斥資5.1億元徵地土地和施工，歷時年餘完工，該道路位居福興里之南取名「福興南路」。