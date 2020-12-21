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台中潭子潭興立體停車場今動土 後年底完工
台中市潭子區潭興立體停車場興建工程今天開工動土，中市府投入2億9000萬元，將潭興路三段及興華二路路口的平面停車場，興闢為地下一層至地上6層的立體停車場，完工後可提供約300格汽車停車位及100格機車停車位，預計後年底前完工。
中市副市長陳子敬今天到場主持動土典禮表示，此處原為平面停車場，只能停放100輛汽車，時任副市長的立法委員楊瓊瓔為滿足地方需求，追加1.6億元預算，將原規劃的地下一層、地上3層停車場，擴建為地下一層、地上6層立體停車場，一次到位，完工後可提供約300格汽車及100格機車停車位，同時加強綠化。
陳子敬指出，工程預計後年底前完工，盼藉此改善潭子區停車供給不足問題，提升周邊社區生活便利；他也期許承包商確實施作並控管工程品質，如期如質完工。
中市交通局説明，基地鄰近潭子火車站，配合鐵路高架化及延線頭家厝、栗林車站帶來的轉乘旅客，和未來潭子國民運動中心賽事、國四延伸路段車流量，停車需求迫切，為徹底解決長久以來停車供給不足問題，市府興闢立體停車場， 並將山景綠林意象帶入設計，增添視覺與喘息空間，同時打造休憩空間，加入無障礙及親子設施，創造都市公園供里民使用。
交通局主任秘書郭志文、立委楊瓊瓔、市議員蕭隆澤、徐瑄灃、賴朝國、潭子區長林國聲、交通部公路總局第二區養護工程處長劉世桐、建築師張文滋和多位里長今天參加動土典禮。
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