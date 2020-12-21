快訊

對蘇偉碩提告是部長的決定？ 陳時中語塞答：應該是

北市捷運工程局長22日列席中市議會 說明斷軸事件

中央社 / 台中21日電

台中捷運綠線列車連結器軸心故障通車延期，台北市捷運工程局長張澤雄、機電系統工程處長蘇瑞文與川崎重工、法商代表22日將列席台中市議會說明。

台中市議會今天展開為期一週的臨時會，22日排定討論台中捷運綠線連結器斷軸事故檢測及行車安全檢討專案報告、明年萊豬開放進口及核安食品問題因應作為專案報告。台北市政府官員將列席官員席說明斷軸事件，這是繼鋼箱梁事件後，第2次列席台中市議會。

台中捷運綠線11月16日試營運，11月21日出現列車連結器軸心斷裂，11月22日全面停駛，11月29日再發現第2根斷軸。北捷局先後提出二次報告，均因未能解釋安全疑慮被台中市長盧秀燕退回，12月14日盧秀燕宣布12月19日通車日期延期並鞠躬道歉。台中市議員要求台北市長柯文哲到中市議會說明。

民進黨籍台中市議員江肇國詢問，日前柯文哲口頭表示願意到市議會說明，民進黨籍台中市議員何敏誠指出，盧秀燕是否致電柯文哲，北市府派遣的官員是否能解決問題。

盧秀燕表示，親自跟柯文哲聯繫轉達議會要求，日前柯文哲也到台中前往中捷機廠視察了解狀況。依據中捷鋼箱梁墜落事件，當時北市府派遣處長前來說明，她表示，此次北市府派遣的官員能解決問題。

和北市府居中聯繫的無黨籍市議員陳廷秀表示，柯文哲日前到台中捷運機廠視察時承諾，若需要他說明絕對不會退卻，但經過北市府、北市議會討論，定調由台北市捷運工程局長張澤雄、機電系統工程處長蘇瑞文以及川崎重工、法商代表列席，他們在官員席報告說明後，由議員們提問技術問題，一併答覆。

今天下午台北市北捷局將與川崎重工召開視訊記者會。民進黨籍台中市議員林德宇譴責北市府，要求相關說明都不理不睬，卻搶先跟日商召開記者會。

民進黨籍台中市議員陳世凱指出，事發第一時間，盧秀燕表示「概括承受」，北捷局也要尊重台中市政府，記者會狀況必須先告知盧秀燕，他不滿表示，新軸心改為法國製，為何由北市府發布。

盧秀燕表示，關於新軸心在專案會議有提出，目前還在審查中，哪一國製作沒意見，但安全最重要，北市府有權利表示意見，但必須經過審查委員會審查。

交通局長葉昭甫表示，北捷局上週告知新軸心在法國製造，尊重廠商的相關施作專業性能，無論哪邊製作，「品質保證不能打折」，新軸心要求提出相關檢測報告。

台中捷運 北市 台中市

延伸閱讀

不滿盧秀燕遭指散播萊豬不實資訊 民團明到AIT邀對話

北市跨年晚會戴口罩？柯文哲：不是強制是應該要戴

盧秀燕突襲反萊豬傷台美關係？ 游錫堃：美應胸懷大肚

盧秀燕向AIT反萊豬突襲？ 孫大千：民進黨才是突襲高手

相關新聞

北捷14:30説明中捷故障 中市議員要求川崎也派人

針對台中捷運綠線列車連接器軸心斷裂，市議員林德宇丶陳世凱今日在議會臨時會中指出，中捷列車連結器原是大陸零件，聽説改成法國...

4歲卵巢癌女童夢想當公主 喜願協會和麗寶樂園助圓夢

4歲的女童小頡一年多前被驗出罹患卵巢癌，就醫時已是末期，辛苦抗癌療程中，最喜歡的電影「冰雪奇緣」，曾幻想自己可以化身公主...

影／投76-1線通車 國六下埔里交流道直達福興溫泉

南投縣埔里鎮福興溫泉區已申報竣工、完成初驗，距廬山溫泉遷建又邁進一大步，縣府為疏解進溫泉區人車，去年動工新闢聯外道路投7...

彰化反萊豬再加大力道 保證月子餐不用萊豬

為因應元月1日起中央開放含萊克多巴胺豬肉進口，彰化縣政府號召月子餐、產後護理之家及月子中心19家業者，全面供應無萊豬月子...

台中潭子潭興立體停車場今動土 後年底完工

台中市潭子區潭興立體停車場興建工程今天開工動土，中市府投入2億9000萬元，將潭興路三段及興華二路路口的平面停車場，興闢...

員林公園花盆人偶才上架就遭破壞 公所報警

彰化縣員林市公所上周五才由清潔隊在員林公園擺上「放牛吃草 牛轉乾坤」鐵牛裝置藝術，並布置可愛的花盆人偶，沒想到才一個假日...

影／台中高分院長高金枝新上任：站在巨人肩上往前走

台中高分院新任院長、卸（代理）任院長、今天上午舉行交接典禮，由台灣高等法院院長主持監交，新任院長高金枝致詞表示「台中高分...

企業捐12導程心電圖監護儀 台中消防救護車上添利器

台中市議會副議長顏莉敏、前立委顏寬恒與創心醫電股份有限公司今天在台中市消防局第4救災救護大隊沙鹿分隊，舉辦「12導程心電...

農藥殘留快篩 台中果菜批發首設

台中市府創各地之先在果菜市場設「農藥殘留質譜快篩儀器」，這是目前國際間最快速的檢驗技術，農產品快篩5到10分鐘就可知結果...

埔里國有地招商 連鎖五金百貨進駐

南投縣埔里鎮中正路近400坪國有土地閒置多年，縣府與國有財產署合作招商，由國內連鎖五金百貨得標，昨開幕營運。這筆生意，除...

宅配、場外交易…果菜市場入不敷出

農業大縣的彰化擁有不少果菜市場，但隨時代演進也面臨困境；以芭樂單一作物交易的社頭果菜市場被審計室點名，10年來營業總收益...

民間看法兩極／不准宮廟鞭炮 只許州官煙火？

每年跨年晚會各縣市競相放煙火，據中科院提出的碳排放量計算，每公斤火藥燃燒後產生0.56公斤的碳排放，以台中市府今年跨年煙...

熱門新聞

彰化人愛排隊？中秋有蛋黃酥之亂 冬至則有麻糬之亂

首間鯖魚主題「大鯖魚夢工廠」宜蘭開幕 占地2千坪免費參觀

罷免王浩宇貪食蛇機車遊行 王浩宇：尊重

罷免陳致中失利 罷免團體坦承提案失敗：尊重民意

超血汗！加利口罩員工連續上班近百天 單月加班130小時

民眾垃圾分類沒有做好 苗栗累及垃圾車退運239車次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。