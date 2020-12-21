北市捷運工程局長22日列席中市議會 說明斷軸事件

台中捷運綠線列車連結器軸心故障通車延期，台北市捷運工程局長張澤雄、機電系統工程處長蘇瑞文與川崎重工、法商代表22日將列席台中市議會說明。

台中市議會今天展開為期一週的臨時會，22日排定討論台中捷運綠線連結器斷軸事故檢測及行車安全檢討專案報告、明年萊豬開放進口及核安食品問題因應作為專案報告。台北市政府官員將列席官員席說明斷軸事件，這是繼鋼箱梁事件後，第2次列席台中市議會。

台中捷運綠線11月16日試營運，11月21日出現列車連結器軸心斷裂，11月22日全面停駛，11月29日再發現第2根斷軸。北捷局先後提出二次報告，均因未能解釋安全疑慮被台中市長盧秀燕退回，12月14日盧秀燕宣布12月19日通車日期延期並鞠躬道歉。台中市議員要求台北市長柯文哲到中市議會說明。

民進黨籍台中市議員江肇國詢問，日前柯文哲口頭表示願意到市議會說明，民進黨籍台中市議員何敏誠指出，盧秀燕是否致電柯文哲，北市府派遣的官員是否能解決問題。

盧秀燕表示，親自跟柯文哲聯繫轉達議會要求，日前柯文哲也到台中前往中捷機廠視察了解狀況。依據中捷鋼箱梁墜落事件，當時北市府派遣處長前來說明，她表示，此次北市府派遣的官員能解決問題。

和北市府居中聯繫的無黨籍市議員陳廷秀表示，柯文哲日前到台中捷運機廠視察時承諾，若需要他說明絕對不會退卻，但經過北市府、北市議會討論，定調由台北市捷運工程局長張澤雄、機電系統工程處長蘇瑞文以及川崎重工、法商代表列席，他們在官員席報告說明後，由議員們提問技術問題，一併答覆。

今天下午台北市北捷局將與川崎重工召開視訊記者會。民進黨籍台中市議員林德宇譴責北市府，要求相關說明都不理不睬，卻搶先跟日商召開記者會。

民進黨籍台中市議員陳世凱指出，事發第一時間，盧秀燕表示「概括承受」，北捷局也要尊重台中市政府，記者會狀況必須先告知盧秀燕，他不滿表示，新軸心改為法國製，為何由北市府發布。

盧秀燕表示，關於新軸心在專案會議有提出，目前還在審查中，哪一國製作沒意見，但安全最重要，北市府有權利表示意見，但必須經過審查委員會審查。

交通局長葉昭甫表示，北捷局上週告知新軸心在法國製造，尊重廠商的相關施作專業性能，無論哪邊製作，「品質保證不能打折」，新軸心要求提出相關檢測報告。