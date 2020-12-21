員林公園花盆人偶才上架就遭破壞 公所報警

彰化縣員林市公所上周五才由清潔隊在員林公園擺上「放牛吃草 牛轉乾坤」鐵牛裝置藝術，並布置可愛的花盆人偶，沒想到才一個假日，花盆人偶就被破壞，甚至搬走，公所已報警處理，並將調閱路口監視器揪出竊賊及破壞者。

員林公所為了替即將到來的金牛年暖身，由清潔隊改造資源回收的大型廢油桶、水桶、水管等，再重新上漆成了可愛的鐵牛裝置藝術，並邀雲林北港的「帶偶回家工作室」老師在員林公園水池廣場前，以花盆為素材創作花盆人偶，並在樹上掛滿馬卡龍色的花盆燈飾，點綴藍白水滴燈飾，更添耶誕與新年氣息。

鐵牛與花盆人偶上周五擺上，周六日即吸引不少民眾前往打卡拍照，但今天上午就發現花盆人偶已被破壞。