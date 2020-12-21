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員林公園花盆人偶才上架就遭破壞 公所報警

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市公所上周五才由清潔隊在員林公園擺上「放牛吃草 牛轉乾坤」鐵牛裝置藝術，並佈置可愛的花盆人偶，員林市長游振雄還與裝置藝術合影，沒想到才一個假日，花盆人偶就被破壞。圖／員林公所提供
彰化縣員林市公所上周五才由清潔隊在員林公園擺上「放牛吃草 牛轉乾坤」鐵牛裝置藝術，並佈置可愛的花盆人偶，員林市長游振雄還與裝置藝術合影，沒想到才一個假日，花盆人偶就被破壞。圖／員林公所提供

彰化縣員林市公所上周五才由清潔隊在員林公園擺上「放牛吃草 牛轉乾坤」鐵牛裝置藝術，並布置可愛的花盆人偶，沒想到才一個假日，花盆人偶就被破壞，甚至搬走，公所已報警處理，並將調閱路口監視器揪出竊賊及破壞者。

員林公所為了替即將到來的金牛年暖身，由清潔隊改造資源回收的大型廢油桶、水桶、水管等，再重新上漆成了可愛的鐵牛裝置藝術，並邀雲林北港的「帶偶回家工作室」老師在員林公園水池廣場前，以花盆為素材創作花盆人偶，並在樹上掛滿馬卡龍色的花盆燈飾，點綴藍白水滴燈飾，更添耶誕與新年氣息。

鐵牛與花盆人偶上周五擺上，周六日即吸引不少民眾前往打卡拍照，但今天上午就發現花盆人偶已被破壞。

員林公所建設課長陳浴秉說，4座花盆人偶全被破壞，三座被斷頭，一個被搬走，已向警方報案，將調閱入口監視器，要揪出破壞者，由於鐵牛可能比較不好搬，所以並未被破壞，也呼籲民眾應該要珍惜公物，讓美麗的裝置藝術可以讓更多人欣賞。

彰化縣員林市公所上周五才由清潔隊在員林公園擺上「放牛吃草 牛轉乾坤」鐵牛裝置藝術，並佈置可愛的花盆人偶，沒想到才一個假日，花盆人偶就被破壞，甚至搬走，公所已報警處理，並將調閱路口監視器揪出竊賊及破壞者。圖／員林公所提供
彰化縣員林市公所上周五才由清潔隊在員林公園擺上「放牛吃草 牛轉乾坤」鐵牛裝置藝術，並佈置可愛的花盆人偶，沒想到才一個假日，花盆人偶就被破壞，甚至搬走，公所已報警處理，並將調閱路口監視器揪出竊賊及破壞者。圖／員林公所提供
彰化縣員林市公所上周五才由清潔隊在員林公園擺上「放牛吃草 牛轉乾坤」鐵牛裝置藝術，並佈置可愛的花盆人偶及燈飾，沒想到才一個假日，花盆人偶就被破壞。圖／員林公所提供
彰化縣員林市公所上周五才由清潔隊在員林公園擺上「放牛吃草 牛轉乾坤」鐵牛裝置藝術，並佈置可愛的花盆人偶及燈飾，沒想到才一個假日，花盆人偶就被破壞。圖／員林公所提供

裝置藝術 監視器

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