中市推國產豆漿進校園 鼓勵休耕農地種雜糧

農糧署推動「大糧倉計畫」輔導休耕農地活化及水稻田轉作雜糧，台中市政府今天推出「國產豆漿進入校園」活動，農業局長蔡精強說，鼓勵學校及團膳業者選購有產銷履歷產品。

台中市政府農業局今天在市政府舉辦產銷履歷豆漿進校園及國產大豆行銷推廣媒合活動，包括農糧署中區分署分署長姚士源、台中市農會總幹事林育葦等人出席，共同推薦台中在地有產銷履歷的非基改大豆及豆漿。

林育葦表示，依海關進口統計資料顯示，國內每年進口黃豆約267萬公噸，其中非基改黃豆8.5萬公噸，基改黃豆約占96%。為了讓民眾了解國產非基改黃豆，這次推出國產有產銷履歷豆奶，還有推廣優惠價格，讓學童可以吃到非基改的大豆食品。

林育葦表示，農糧署從民國105年起推動「大糧倉計畫」，輔導休耕農地活化及水稻田轉作雜糧，中市府配合中央，輔導轄區內台中市農會、中都農業生產合作社、大甲農業生產合作社，以及大人物農產運銷合作社等契作主體，推動非基因改造大豆契作計畫，提高國內糧食自給力。

蔡精強指出，台中市目前種植大豆農地面積約45公頃，休耕農地約1000公頃，希望鼓勵休耕農地可以轉種雜糧。以大豆來說，目前1公斤契作價格為新台幣25元到40元，由於契作價格仍有價差，明年希望能將契作價格提高到35元。

台中市農會以台中在地產銷履歷非基改黃豆推出新產品「Beango」產銷履歷豆奶供學校師生飲用，林育葦說，將辦理烹飪食農教育課程及開放校園訂購優惠方案，推出買1送1活動，希望讓民眾支持國產大豆與產銷履歷豆漿。