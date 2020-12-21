4歲卵巢癌女童夢想當公主 喜願協會和麗寶樂園助圓夢

4歲的女童小頡一年多前被驗出罹患卵巢癌，就醫時已是末期，辛苦抗癌療程中，最喜歡的電影「冰雪奇緣」，曾幻想自己可以化身公主施展魔法，幫助重症病童圓夢的喜願協會得知小頡夢想後，上周和台中麗寶樂園聯手替抗癌小鬥士舉行一項圓夢計畫，到麗寶樂園安排她搭下雪的花車，讓她打扮成電影中最愛的角色「安娜」，一圓公主夢。

小頡在2歲多時因為腹部比一般兒童大，就醫發現已罹患卵巢癌末期，成功治癒機率不高，但一家人仍盼能把握微小的希望，帶著小頡展開抗癌療程，她已歷經3次手術，幾乎一整年都住在醫院，個性因此變得封閉，過程中都是靠著最喜歡的冰雪奇緣等電影片段，想像著有一天自己可以體驗當公主的感覺，抱持著這樣的夢想，才漸漸變得開朗。

喜願協會獲知此事後，想幫她舉行一個圓夢計畫，發現麗寶樂園有一台可以製造下雪效果的花車，適合電影內的魔法效果，於是邀請園方一起替小頡完成變身公主的夢想，園方除了一口答應，並招待住宿、用餐、免費玩樂園等，只希望帶給一家人最夢幻、開心的一天。

小頡母親表示，當小頡知道要當公主時很興奮，每次療程都覺得只要可以乖乖看醫生，就可以完成夢想，半年前確定要到麗寶樂園時，她說要很努力的吃飯才可以長頭髮，前幾天都興奮到睡不著覺。

上周五圓夢計畫當天，小頡換上冰雪奇緣中最喜愛角色「安娜」的服裝，小頡的姊姊也扮成Elsa，一家人搭上麗寶樂園雪花車與舞者一起舉行樂園遊行的表演節目，當雪花車噴出乾冰與下雪效果時，小頡伸出手開心的說「媽媽，你看我施展下雪魔法了！」園方貼心的製作了冰雪奇緣中「雪寶」的胡蘿蔔鼻子，發給現場的員工與遊客，列隊歡迎公主登場，讓一家人很驚喜。

小頡媽媽表示，小頡有一點緊張，比較不適應跟人群的接觸，但感覺得出她非常開心，這一天對她來說真的很美好，回家後爸爸還上網做了有樂園與我們一家人插畫的貼紙，貼在車子上，讓小頡能永遠記得這一天。