台中公厠成觀光打卡點 今年6處獲選5星公資國資圖大勝

行政院環境保護署今年舉辦「全民綠生活公廁評比享綠點」活動，網路票選全國前50名五星優質公廁，台中市共6處公、私部門公廁獲選，國立公共資訊圖書館獎項最多，中友百貨是觀光打卡點，五星公厠數量六都第一。

台中市政府環保局表示，民眾網路票選五星公廁留言，包括「整體感受度佳，如廁感覺不髒、不濕、不臭」「沒有垃圾亂丟」「設備及外觀整潔乾淨」等。

台中市獲選的6處公、私部門管理公廁中，國立公共資訊圖書館獲中市無障礙友善環境評選活動公共建築物類特優級丶內政部綠色建築銅級標章丶採回收水沖廁再利用。

中友百貨各樓層廁所規劃不同主題，更曾在2013年獲英國網站票選為世界十大精彩廁所；另陽明市政大樓、國立公共資訊圖書館、台灣高鐵台中站及中友百貨均通過中市公廁特優場所認證單位。

市府要求公廁管理單位落實清潔維護，另推動公部門老舊公廁改善，以無障礙使用為原則，將高齡者、家長、女性、小朋友等使用者需求納入設計考量，改善廁所通風、坐蹲式馬桶比、設置輔助扶手、背包掛環、求救，兼顧安全舒適。

環保局代理局長陳宏益指出，去年至今年共爭取環保署補助經費約4318萬，市府編列經費約1322萬元，總計改善137座公廁，其中包括15處陽光公廁。

明年已向環保署爭取補助經費2436萬元及編列經費609萬元，預計再改善82座公廁，環保局持續加強巡查、進行公廁特優場所認證及評比，打造優質如廁空間。