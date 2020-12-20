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耶誕怎麼玩？ 台中電影美食加燈海浪漫滿分有好康

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
台中市柳川綠川裝置耶誕燈海。圖／台中市新聞局提供
台中市柳川綠川裝置耶誕燈海。圖／台中市新聞局提供

台中市影視發展基金會營運的「中山73影視藝文空間」規劃耶誕造訪台中精選散策行程，浪漫過耶誕，即日起至12月28日只要到推薦景點拍照並完成指定任務，就有機會獲得「Dotz Coffee Roasters聖誕禮盒」乙組，拍美照、賞燈海、看場藝文電影，跟著「中山73」耶誕散策行程，一起遊玩台中舊城區吧！

中火車站新站落成後，周邊的道路便捷，中區的景點更是如雨後春筍般不斷增加，許多商家更願意進駐當地老建築活化老宅空間，今年台中市政府與新聞局因應聖誕節，於台中舊城區規劃「台中好YA誕」活動；「中山73影視藝文空間」更串連台中舊城區耶誕景點規劃系列活動，打造一日耶誕散策行程，將帶給民眾最暖心的耶誕節。

中山73推薦耶誕散策行程精選CP值最佳的行程，以台中火車站為起點，台中好YA誕在「舊台中火車站前廣場」設有11米高耶誕主樹-禮讚之樹，以象徵祝福的9999朵紅色彩結打造而成，週末還有聖誕市集。接下來走到「新勝綠川水岸廊道」，欣賞精采聖誕水舞燈光秀，步行約5分鐘即可抵達「中山73影視藝文空間」台中首座藝術電影放映空間；沿著中山路方向往前走到「台中第二市場」品嚐在地美食，漫步到「柳川水岸景觀步道」欣賞繽紛的耶誔燈飾結尾，留下台中耶誕散策行程的美好旅遊回憶。

即日至12月24日活動期間到「中山73」看場電影，憑當日觀影票根就可至服務台玩抽抽樂，禮物豐富人人有獎，特別推薦12月精選「愛上卡布奇諾男孩」「哈利本森：大攝影家」及「幫老爸拍張照」等多部暖心電影。

再推「拍美景」：中山73耶誕散策行程，即日起至12月28日，踩點推薦行程、造訪優質店家，拍照上傳至活動頁面完成指定任務，就有機會抽到市值750元「Dotz Coffee Roasters聖誕禮盒」乙組。

今年聖誕節，來台中舊城區感受濃濃耶誕氛圍，走一趟「中山73」打造的耶誕散策一日遊行程，即日起至12月28日，相關活動資訊請至中山73影視藝文空間Facebook粉絲頁。

台中市柳川綠川裝置耶誕燈海。圖／台中市新聞局提供
台中市柳川綠川裝置耶誕燈海。圖／台中市新聞局提供

電影 中火 火車站

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