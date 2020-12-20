廢葡萄藤再利用 搖身一變成環保炭香、生物炭皂
彰化大村鄉新興社區與朝陽科技大學工業設計系合作，將在地產業葡萄的枝條農業廢棄物再製成葡萄藤生物炭盆栽、環保炭香、葡萄藤生物炭皂等實用性產品，開發更多環保產品可能性。
朝陽科大與新興社區的大學社會責任USR成果展今天在新興社區做成果發表，大村鄉游鄉長盛、新興社區理事長黃柏森、新興村黃村長世昌、五通宮游主委博程等人均與會。
環保產品還包括葡萄藤生物炭粉末冶金飾品設計、葡萄藤環保炭香等，還有以社區為主題的葡萄藤枝平面創作，其中環保葡萄藤炭香也為當地五顯大帝開基祖廟彰化埤腳五通宮的供佛聖品。
大村鄉以生產巨峰葡萄聞名，但每年產生大量的葡萄藤枝農業廢棄物也很可觀，朝陽科大工設系助理教授李雁隆說，新興社區委託朝陽科技大學工業設計系以產品設計專業找出創新策略，藉由課程融入社區，並結合相關產業，打造多樣化的創新產品設計，工設系也設置生物炭設計中心，整合系所多門課程及教師群帶領學生投入文創商品、包裝、產品設計等，希望為社區投入更多年輕活力、與創造力。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言