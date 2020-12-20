廢葡萄藤再利用 搖身一變成環保炭香、生物炭皂

彰化大村鄉新興社區與朝陽科技大學工業設計系合作，將在地產業葡萄的枝條農業廢棄物再製成葡萄藤生物炭盆栽、環保炭香、葡萄藤生物炭皂等實用性產品，開發更多環保產品可能性。

朝陽科大與新興社區的大學社會責任USR成果展今天在新興社區做成果發表，大村鄉游鄉長盛、新興社區理事長黃柏森、新興村黃村長世昌、五通宮游主委博程等人均與會。

環保產品還包括葡萄藤生物炭粉末冶金飾品設計、葡萄藤環保炭香等，還有以社區為主題的葡萄藤枝平面創作，其中環保葡萄藤炭香也為當地五顯大帝開基祖廟彰化埤腳五通宮的供佛聖品。