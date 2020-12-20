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彰化人愛排隊？中秋有蛋黃酥之亂 冬至則有麻糬之亂

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市辭修路玉華珍是麻糬排隊名店，今天傍晚排的隊伍約百公長，但秩序井然。記者劉明岩／攝影
彰化市辭修路玉華珍是麻糬排隊名店，今天傍晚排的隊伍約百公長，但秩序井然。記者劉明岩／攝影

在彰化，中秋節有「蛋黃酥之亂」，沒想到，冬至也來「麻糬之亂」，排隊都要排得天荒地老。

明天（21日）就是民間傳統節日冬至，依傳統都要吃湯圓，代表著團圓，家人情感更為黏密，不過，近年來，有相同意涵的麻糬，因為更為方便，也逐漸風行，彰化市多家麻糬名店在最近幾天，民眾為採購都大排長龍，彷彿「不二坊蛋黃酥」排隊亂象再現，只是不像不二坊蛋黃酥出現代購現象。

在彰化的麻糬排隊名店中，位在彰化市民生路彰化城隍廟廟埕旁的大元麻糬，已有50年歷史，除了一般紅豆及花生餡料外，最特別的是包有肉餡的鹹麻糬，尤其是七夕及冬至兩個傳統節日，更是生意興隆，尤其都是現場製作，為應付排隊人潮，店家動員大量人手，忙得不可開交。

大元麻糬正常日都是上午8點半開門營業，為因應冬至的需求，提早在7點半就開賣，但一大早6點出頭，就有顧客排隊，從備料到製作麻糬，都忙翻了，到開賣時，隊伍已從店門口、順著巷子，再排到民生路，已排了上百公尺，有的顧客還來自外縣市，不過排隊秩序井然。

大元麻糬第二代老闆許世昌說，過去冬至都要搓湯圓，但隨著工商社會發展，很多人為了方便，加上有著相同意義，改買麻糬來拜祖先及地基主，由於風氣越來越盛，在供不應求下，造成排隊人潮。

彰化市辭修路玉華珍也是排隊名店，內餡有紅豆、花生、芝麻等，非常軟Q也同樣是現做，做的過程，消費者看得一清二楚，今天隊伍排了約百公尺，由顧客實在太多，只好張貼限購60顆告示；另與玉華珍出自同門的玉瓏坊，也是大排長龍，都各有客群，來滿足老饕需求。

彰化市民生路大元麻糬排隊長龍，沿著巷子轉到民生路，約百公尺長。記者劉明岩／攝影
彰化市民生路大元麻糬排隊長龍，沿著巷子轉到民生路，約百公尺長。記者劉明岩／攝影
彰化市民生路大元麻糬應付顧客需求，增加人力，仍忙得不可開交。記者劉明岩／攝影
彰化市民生路大元麻糬應付顧客需求，增加人力，仍忙得不可開交。記者劉明岩／攝影
彰化市民生路大元麻糬排隊長龍，沿著巷子轉到民生路，約百公尺長。記者劉明岩／攝影
彰化市民生路大元麻糬排隊長龍，沿著巷子轉到民生路，約百公尺長。記者劉明岩／攝影
彰化市辭修路玉華珍是麻糬排隊名店，今天隊伍排了約百公尺，由顧客實在太多，只好張貼限購60顆告示。記者劉明岩／攝影
彰化市辭修路玉華珍是麻糬排隊名店，今天隊伍排了約百公尺，由顧客實在太多，只好張貼限購60顆告示。記者劉明岩／攝影

冬至 蛋黃酥

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