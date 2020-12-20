彰化表揚模範新住民 各國姐妹大展身手秀才藝
彰化縣政府今天在溪湖糖廠舉辦「慶祝國際移民日、彰化縣模範新住民表揚活動」，彰化縣長王惠美說，彰化縣有2萬4千多名住民，今年看到許多在地婦女會團體也一起參與，這樣的文化融合，也讓地方更充滿活力與競爭力。
縣府今天共表揚25組模範新住民家庭及15位新住民楷模，今天各國新住民也把各國美食端上來，介紹在美飲食文化及特色，也展現才藝，還有婦女學苑成果展展現「彰化女力」及第二專長學習課程成果。
王惠美說，彰化縣的新住民人數佔全國各縣市居第7位，代表彰化已是地球村，因此如何精進新住民的權利及福利，也是縣府一直努力的目標，來自各國不同的新住民文化也讓台灣社會更多元，豐富了大家的生活，今天有來自中國、越南、印尼、柬埔寨、泰國、日本、菲律賓等各國的新住民姐妹參與，讓大家看到她們在台灣這塊土地的努力。
彰化振興三倍購抽獎活動到12月31 日，即將要抽出汽車大獎，王惠美也提醒大家在彰化縣消費滿500元，記得把發票、收據上網登錄參加抽獎，還有12月27日將在縣府廣場前舉辦「2020愛在彰化聖誕嘉年華會」，現場有52攤的慈善攤位，及元旦在鹿港舉辦升旗典禮與健行活動，都歡迎民眾報名參加。
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