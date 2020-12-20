清境、日月潭跨年煙火秀 南投體育場抽iPhone12

2020年即將進入倒數，南投縣為迎接2021年，延續以往慣例在南投縣立體育館、仁愛清境農場及日月潭3地辦理大型跨年晚會活動，其中清境將施放3分鐘煙火，日月潭煙火秀更長達8分鐘，體育場跨年摸彩，並以璀璨炫目燈光秀迎新年。

南投縣政府指出，南投近幾年跨年晚會都以「雙主場」模式進行，分別由文化局、清境社區發展協會分別在南投體育館、清境農場遊客休閒中心停車場策畫辦理，並同步連線跨年，日月潭地區則由日月潭風景管理處舉辦，3地活動嗨翻跨年夜。

而今年的清境跨年晚會主題為「清境星空原民風跨年」，邀請蔡夢航、洛克及孟慶而等歌手及舞蹈團體演出，從晚上6時30分開始接力表演，清境協會也表示，考量遊客連年反映，今年恢復放煙火，跨進2021年後施放，煙火秀全程3分鐘。

日月潭風景區跨年晚會則延續去年雙主場煙火秀模式，今年同樣在水社、伊達邵2地施放，煙火施放長度達8分鐘；日管處則表示，除煙火秀外，伊達邵商圈白天有園遊會，晚會則晚上8時登場，屆時將有街頭藝人、選秀歌手等輪番演出。

南投縣立體育場跨年晚會表演卡司預計23日公布，文化局表示，目前規劃的歌手和樂團等表演者橫跨老中青三代，更重要的是晚會當天有摸彩活動，獎品包含iPhone12、50吋電視等，得獎者在晚會結束後才能領獎，因此記得要待到最後。