極限單車賽 上百位全國各地極限單車好手齊聚台中日南國中
英友達公司冠名贊助的極限單車賽今天在台中市日南國中舉辦，上百位全國各地極限單車好手齊聚一堂大顯身手，分為男子組、女子組、大師組（40歲以上）以及精英組（不分男女）、兒童組等組別，各組精彩比賽過程，吸引許多單車愛好者觀賽。
校園下坡賽則邀請15位國內精英選手參與，日南國中教練江思翰表示，這是全亞洲第一場校園極限單車下坡賽，學生除了平時訓練比賽外，也能有機會參與比賽籌備過程，賽道佈置全部由學生構思設計，利用學校汰換的廢棄課桌椅和棧板徒手打造，選手也積極投入，難得有機會與偶像車界亞洲一哥江勝山同場競技。
台灣是自行車生產王國，防疫期間自行車運動更蓬勃發展，大甲日南地區是自由車產業發展重鎮，所在地的日南國中自由車隊，近年來在歷屆全國自由車和登山車賽中奪佳績；校長舒富男說，在台中市教育局支持下，也把自由車與戶外教育、國際教育、創客課程結合，普及化多元發展，並創建全國首座的校內越野土坡訓練場，為學生提供更安全的訓練環境。
今天比賽有超過15家的台灣精品工業獲獎的優質單車廠商共襄盛舉，藝人楊一展因為熱衷自行車運動，也到場支持加油；台中市教育局表示，自由車一直是中市重點發展的運動項目，海線的六所高國中在全國賽事中不但表現亮眼，也培養了許多知名的國際選手。
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