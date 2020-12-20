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產官合作開發閒置國有地 連鎖五金百貨進駐南投埔里
南投縣埔里鎮中正路近400坪國有土地閒置多年，縣府與國有財產署合作招商，由國內連鎖五金百貨得標，今開幕營運；閒置國土地除獲活化利用，中央、地方得分配開發權利金2200萬元，縣府還可獲業者每年營運收入0.4%，挹注縣庫。
縣府指出，埔里鎮中正路和周邊西安、西康路是鎮內市區精華商圈地段，唯中正路旁合計近400坪的6筆國有土地長期閒置，財政部國有財產署因此與縣府合作招商，引進民間投資開發，盼活化閒置土地，促進地方發展，也增加政府財源。
而經縣府協助國產署招商，並開發民間業者投標，最後由國內連鎖五金百貨「振宇五金」得標，並於埔里鎮開設全台第58家分店，今開幕營運；另，業者該場域約一半空間租給連鎖運動品牌「愛迪達」進駐，盼吸引年輕消費者進入採購。
南投副縣長陳正昇今出席振宇五金埔里店開幕營運剪綵，他說，國有閒置土地開發採取設定地上權方式，業者繳納開發權利金2200萬元，由中央、地方按比例分配；此外，業者還須繳交其每年營運收入0.4%給縣府，對縣庫財政不無小補。
國產署中區分署長趙子賢則表示，該署與縣府合作招商的案件中，該案是進展最快，也是第1家有營運的廠商，後續能比照該模式，提供適當土地對外招商，活化利用國有地、民間企業能投資開發獲利，地方政府也有稅收，開創三贏局面。
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