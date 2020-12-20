火車站人行陸橋電梯一年故障10多次 原來是電動車釀禍！

彰化火車站跨站人行陸橋為方便孕婦、老人及身障者等行動不便人士，兩端均設有電梯使用，卻有一些年輕人、移工為貪圖方便搶搭電梯，甚至腳踏車、電動自行車騎進電梯，密集升降不僅耗電，甚至影響弱勢者使用權益，市長林世賢表示，除了道德勸說外，並將研擬法令，採取機動取締。

連接彰化火車站前後站的跨站人行陸橋，斥資8500萬，2011年6月完工，即因兩側電梯操作龐大電費負擔，造成鐵路局、縣政府及市公所都不願接管，最後由彰化市公所認養，台鐵負擔電費，台鐵為節省電梯電費開銷，在電梯入口設置公告，僅限孕婦、老人及身障者使用，減少使用以減輕電費負擔。

不過，很多民眾仍無視公告，不願走3樓高的樓梯，照搭電梯，其中不少是學生族，有的甚至牽腳踏車上下電梯，台鐵每月電費開銷即達2萬元，大喊吃不消；近年來，因移工搭火車比例甚高，假日更常在火車站前廣場聚會，可能移工看不懂公告，比例甚高，昨晚還有網友在臉書「彰化人大小事」粉絲團，貼上移工將電動自行車騎進電梯的照片，直說：難怪故障率這麼高。

除了電費支出外，因車輛騎進電梯，常造成電梯損壞，讓負責電梯認養維修的彰化市公所也修不勝修，一年估計要故障10多次，平均每年維修費就要10多萬元，更由於常故障停用，嚴重造成孕婦、老人及身障者的不便。

彰化市長林世賢表示，要市公所派員把守不符成本效益，市公所會在電梯入口的限制使用公告，會以多種語言呈現，除道德勸說外， 必要時，會研擬以法令，比照婦幼、身障停車位等相關規定，採取機動取締。