香蕉新樂園吳傳治收藏展 25日在葫蘆墩文化中心展出
台中市香蕉新樂園懷舊餐廳創辦人吳傳治今年把經營多年的餐廳轉手他人，但收藏30多年文物最近公開一部分公開展出，地點在葫蘆墩文化中心，展期從25日起至下個月24日。
吳傳治今說，因為餐廳轉手時，曾送10件文物給市府文化局，有次和副市長令狐榮達餐敘，令狐榮達認為他的文物若沒展展出實在太可惜，應該和大家分享，因此指示文化局協調辦理。
也因為僅10件太簡單，他才再從收藏中再找出一些同屬日治時期的文物共計60餘件一起展出，其中多是當年台中地區的文化、商業和建設等相關實物為主，包括有台灣新聞報社招牌、豐原火車站牌等。
吳傳治多年來醉心於收藏，他說，總計收藏品達上萬件，這次展出的只是他眾多收藏品的一部分。
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