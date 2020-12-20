優化長照作業流程 台中市衛生局獲政府服務獎

台中市政府衛生局以「長照服務大躍進」專案，參加行政院國家發展委員會「第三屆政府服務獎」比賽，從全國各參賽機關中脫穎而出，奪得社會關懷組獎項的殊榮，肯定在長照方面的用心、服務及品質。

衛生局長曾梓展對此今天說，台中市長照服務需求人數近8萬6千人，需求與日俱增。他們因此今年率先推動長照服務大躍進專案，也就是跨機關整合社、衛政長照服務，成立長照單一窗口，並優化各項長照作業流程，包含改善長照機構設立、服務特約方式、輔具申請及費用請款核銷等作業流程，透過系統性的全面改革，大幅提升行政效率，落實簡政便民措施。

此外，衛生局還結合科技，全國首創「台中市長照即時通APP」，民眾可在APP中查詢核定項目、長照服務紀錄及額度，讓使用者不受時空限制，隨時掌握長照服務使用情形。市府秉持主動、關懷、務實與創新四大核心價值，提供市民溫馨有感的服務。

衛生局指出，市府持續建構便民貼心的長照服務、強化及精實組織功能、優化作業流程，推動符合市民期待的服務，建立友善共榮的長照環境，讓更多長輩在台中享受樂齡生活，共創永續經營的優質長照。