台中果菜市場設置農藥殘留快篩儀 蔬果先檢後售有保障

台中果菜批發市場最近設置了農藥殘留質譜快篩儀器，將在完成測試以及試辦後，明年開始運作；對檢驗不合格產品除現場銷毀外，還會追溯產品源頭停止供應，以先檢後售、有效攔截違規產品方式，提升農藥殘留檢驗時效性與精準度。

農業局長蔡精強日前已前往台中果菜批發市場，查驗過這組農藥殘留質譜快篩儀器。他今天表示，未來也規劃把東勢果菜市場、豐原果菜市場的蔬果送至台中果菜批發市場進行快篩，全力把關食品安全。

他說，農藥殘留質譜快篩技術為行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所研發，是目前國際間最快速的農藥殘留質譜檢驗技術，應用於田間作物採收前及大型果菜批發市場拍賣前檢驗，檢驗不合格產品除現場銷毀外，還會追溯產品源頭停止供應，先檢後售、有效攔截違規產品，也提升農藥殘留檢驗時效性與精準度。

農業局表示，質譜快篩自今年12月起上線運作測試3個月、試辦6個月，測試、試辦完成後預計明年正式上路。