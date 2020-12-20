場面壯觀！南投信義踏雪尋梅今開鑼 500人動手做泡菜

南投花卉嘉年華「踏雪尋梅」系列活動今在信義鄉農會梅子夢工廠開鑼登場，雖然今年梅花花期較晚，預計明年元月後才有花可賞，但仍吸引上千人到場參與，500人還一起動手DIY做「梅子泡菜」，場面壯觀，也為即將到來的賞梅季暖身。

縣府指出，信義踏雪尋梅舉辦20年是南投花卉嘉年華的重頭戲，更是南投賞梅季的指標性活動，循往例在梅子夢工廠開鑼，除了今天有安排表演及500人DIY梅子泡菜，明年元月10日將在牛稠坑柳家梅園辦滾橡木桶、夫妻揹負等趣味賽。

而今天的信義踏雪尋梅開鑼，南投縣長林明溱與農糧署主任秘書陳啓榮、立委馬文君、信義鄉長全志堅、台語歌手謝宜君等人均到場，與現場500名民眾用信義高山高麗菜及信義農會梅子酸辣醬「吱吱醬」一起動手做梅子泡菜，場面壯觀。

林明溱說，受到氣候溫暖少雨影響，今年梅花花期較往年晩，不過南投花卉嘉年華已開跑，並辦理相關活動，因此民眾能在梅況盛綻前先來南投喝高山茶丶泡好湯丶嚐在地特色美食，等明年元月梅花大爆發，再來第2次賞梅遊憩。

全志堅也提到，信義鄉農產多元豐富，冬季高山茶丶巨峰葡萄丶高麗莱等高冷蔬菜，還有東埔溫泉、雙龍七彩吊橋等景點，適合親子出遊；另，玉山高海拔冬季優良茶評鑑競賽得獎名單也已出爐，今年特等獎由盧瑞祥獲得，今天也頒獎表揚。