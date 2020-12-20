鍾馗文化祭彰雲二縣宗教盛事 起馬宴拉序幕

彰化縣溪州鄉水尾社區發展協會與震威宮舉辦鍾馗文化祭昨晚先舉行起馬宴，將於元旦到1月3日展開為期三天二夜的夜巡活動，起駕前往雲林縣西螺鎮繞境祈福交流盛會，分別駐駕於福興宮太平媽祖及廣福宮老大媽，行經西螺鎮上20幾間宮廟，與各宮廟進行宗教交流。

水尾村震威宮一年一度夜巡繞境，今年因為疫情關係延至明年元旦至3日舉行，昨晚起馬宴由彰化縣文化局長張雀芬代表彰化縣長王惠美參加，雲林縣長張麗善、立委謝衣鳳、溪州鄉長江淑芬、前彰化市長邱建富等人與會。

張雀芬表示，震威宮奉祀的主神伏魔大帝，是從大陸漳洲請來台灣，至今已有將近三百年歷史，可以說是鍾馗爺在台灣的開基祖廟，鍾馗廟是溪州鄉水尾村特色，當地居民感念水尾村祖先從濁水溪南端，經歷三次大水災，逐次往北端遷移到現今水尾村的位置，在鍾馗爺的護佑下讓村民安居樂業，因此舉辦文化祭，活動也跨過濁水溪，與雲林縣西螺鎮的眾廟宇進行宗教交流，傳承民俗文化。

鍾馗是著名的驅邪神祇，民間會藉鍾馗的身分與形象來驅邪、逐疫、祈福與求安等跳鍾馗儀式，在發生意外之處，或節慶、法會上，也會有道士打扮成鍾馗的模樣，手持寶劍比劃，有驅除邪魔之意。